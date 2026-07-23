Зеленский назвал главные задачи Драпатого и Хмары 1 23.07.2026, 15:20

Владимир Зеленский

Задачи те же, какие были у Федорова и Сырского

Новым министру обороны Украины Евгению Хмаре и главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому придется работать вместе и выполнять ряд главных на сегодняшний день задач.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолем Мартином в Киеве.

По его словам, Хмаре и Драпатому придется выполнить те же главные задачи на сегодня, которые были у бывших министра обороны Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского.

«Вопрос закрытия неба, вопрос ТЦК, вопрос нормального, если это можно сказать так, лицо мобилизации. Все это придется делать вместе», - отметил Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что ожидает от Драпатого предложений по перезагрузке кадров в структуре армии.

«Безусловное важное единство. Поэтому важно единство Министерства обороны и военного руководства нашего государства, воинов наших. Перезагрузка кадрового состава в армии будет. Я жду предложений от нового главкома», - сказал Зеленский.

Напомним, 22 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.

На прошлой неделе президент Украины уволил министра обороны Михаила Федорова и на его место назначил уже бывшего и.о. о. главы СБУ Евгения Хмару.

Хмара уже встретилось с Драпатым и озвучил первые общие шаги на должностях.

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