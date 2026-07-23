«Живу в какой-то другой Беларуси» 23.07.2026, 16:00

Какие траты ожидают белорусов перед началом учебного года?

Руководство школ все чаще обращается к родителям учеников с требованием оплатить ремонт класса или принять в нем участие. Особенно актуальной эта проблема становится перед началом учебного года.

«Иногда мне попадаются посты о том, как замечательно здесь жить, в социальном государстве, где все бесплатно, — пишет humansminsk в Threads. — Но я живу в какой-то другой Беларуси, где родителям приходится каждый год красить стены школьных классов, чтобы они прошли проверку перед началом учебного года. У нас обвалилась штукатурка, и нам придется вызывать специалиста, чтобы ее починить. Директору не нравится старый стенд, и нам придется еще и его купить. Если напишем жалобу, учительницу накажут. Мы ее любим, она вкладывается в наших детей, поэтому мы делаем это молча».

«Часто читаю посты о том, как родители в Беларуси вынуждены жертвовать деньги на ремонт класса в школе или делать это сами: красить стены и пол, покупать жалюзи перед началом нового учебного года, пишет (volha_aheyeva https://www.threads.com/@volha_aheyeva/post/DbIVFiEjLZb). — Печально, что сами родители на это соглашаются, хотя они и платят налоги. Деньги на ремонт школ должны поступать из бюджета».

Пользователи соцсети пишут, что родители сами виноваты в школьных поборах, так как не протестуют против них. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Если родители не сделают это за свой счет, это сделают учителя. Зачастую они и так держатся из последних сил, чтобы их не уволили. Найти хорошего, гуманного учителя для наших детей непросто, поэтому, когда мы его находим, мы поддерживаем его, как можем. Если вы пожалуетесь на администрацию, учитель получит по голове. Таковы правила этой игры в садо-мазо под видом «белорусского бесплатного образования».

— Помню, как в школе в «нищие девяностые» максимальным требованием было, чтобы дети ходили на так называемую практику. То есть, отмывали за собой надписи с парт, собирали окурки за своими курящими одноклассниками и так далее. Не понимаю, зачем они каждый год делают ремонт. Дети что, теперь по стенам ходят?

— К сожалению, это правда. Если родители жалуются или просто отказываются что-то делать или покупать, это значит, что учитель плохо с ними работает.

— Родители сами должны зашпаклевать, загрунтовать, покрасить и покрыть лаком. Жизнь меня к этому не подготовила. Но для большинства людей это всего лишь вопрос нескольких рублей, потому что большинство игнорирует школьные задания. К тому же, я устал тащить это на себе в одиночку и просто не открываю школьные чаты летом.

— Когда я училась в школе, которая в Минске считалась хорошей, мы как-то «пожертвовали» на стул директору, потому что он сломался. Конечно, ремонт делали каждый год. Мы даже сами как-то купили парты для класса. «Бесплатная» белорусская школа и «бесплатная» белорусская медицина — это две вещи, которые я не могу вспомнить без ужаса.

— Знаю парочку завхозов из школы и гимназии в Минске. Сдаю на подарки, поездки, на необходимое для учебы. Все. Никаких салфеток, стаканов, воды. У ребенка вода, салфетки — и влажные, и сухие — с собой. Кстати, в туалетах бумага только для проверок.

— В этом виноваты мы. Нам не нужно давать деньги, и все закончится. Мы платим непомерные налоги, из которых все это и должно было быть выплачено. В принципе, денег на ремонт или что-то подобное не выделяли, школа стоит.

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