Volkswagen тайно создал внедорожник на базе грузовика 23.07.2026, 16:42

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Фото: Volkswagen

Компания создала семиместный внедорожник на рамной платформе.

Volkswagen несколько лет назад разработал закрытую версию пикапа Amarok, но проект так и не добрался до серийного производства. Компания создала семиместный внедорожник на рамной платформе грузовика, однако руководство отказалось запускать модель из-за сомнений в ее коммерческом успехе, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Как рассказал глава подразделения Volkswagen Commercial Vehicles Штефан Меха, внутри компании автомобиль получил название «Amarok wagon». По его словам, технических препятствий для создания внедорожника не было, но проект оказался слишком узким с точки зрения глобального рынка.

«Платформа для закрытого пикапа была доступна, но масштабирование проекта оказалось сложным», — заявил представитель Volkswagen.

Особый интерес к такой модели был в Австралии, где она могла бы конкурировать с Ford Everest, однако одного рынка оказалось недостаточно для оправдания затрат. Несмотря на отказ, идея не исчезла полностью. Несколько лет назад глава дизайна Volkswagen Commercial Vehicles Альберт Кирцингер показал эскиз второго поколения Amarok с полностью закрытой задней частью кузова.

Фото: Volkswagen

Сейчас Volkswagen готовит третье поколение Amarok и обсуждает возможное дальнейшее сотрудничество с Ford. Компания не исключает появление внедорожной версии, но окончательного решения пока нет.

«Идея до сих пор кажется упущенной возможностью», — считают авторы Motor1. Однако финансовые трудности Volkswagen и сокращение модельного ряда могут помешать проекту.

Тем временем нишу премиальных внедорожников займет Scout Traveler — электрическая модель, которая выйдет в 2027 году.

Фото: Volkswagen

Фото: Volkswagen

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