В Голливуде ответили Маску после нападок на «Одиссею»
- 23.07.2026, 17:30
Скотт Дерриксон резко раскритиковал миллиардера в соцсетях.
В Голливуде разгорается новый конфликт вокруг фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Поводом стали заявления Илона Маска, который пообещал до конца года создать с помощью искусственного интеллекта полнометражную «Одиссею», исторически точную и верную искусству Гомера, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
После этого режиссер фильмов «Доктор Стрэндж» и «Черный телефон» Скотт Дерриксон резко раскритиковал миллиардера в соцсетях.
«Очевидно, Илон Маск ничего не понимает в кино и перестал читать книги еще в свои двадцать с небольшим лет», — написал режиссер. По его словам, «его мнение об искусстве ничего не стоит».
Конфликт между Маском и создателем «Одиссеи» начался еще задолго до премьеры картины. Предприниматель неоднократно обвинял Кристофера Нолана в «повестке» и критиковал выбор актеров. В частности, он назвал режиссера «антибелым расистом» после утверждения Лупиты Нионго на роль Елены Троянской, заявив, что такое решение принято ради наград.
Кроме того, Маск публично высмеивал участие в фильме актера Эллиота Пейджа, распространяя публикации с критикой трансгендерного артиста.
Несмотря на громкие заявления миллиардера, успех картины это не остановил. По данным издания, «Одиссея» с Мэттом Дэймоном собрала 264 млн долларов в мировом прокате, а билеты на многие показы были распроданы за несколько месяцев вперед.
В последние дни Маск вновь оказался в центре обсуждений после публикации трехминутного ролика, созданного нейросетью Grok по мотивам поэмы Гомера. Миллиардер утверждает, что уже до конца года ИИ сможет выпустить полноценную альтернативную версию «Одиссеи».