Зеленский рассказал, какую должность предложил Федорову 23.07.2026, 16:30

Владимир Зеленский и Михаил Федоров

Фото: Reuters

СМИ пишут, что экс-глава Минобороны Украины от нее откажется.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил экс-министру обороны Михаилу Федорову стать вице-премьер-министром по военным инновациям.

Об этом Зеленский сказал в четверг, 23 июля, на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, который находится с визитом в Киеве, сообщило «РБК-Украина».

«Я предложил ему [Федорову] несколько должностей. Последняя должность — вице-премьер по военным инновациям. Очень важно, чтобы была координация с руководством Минобороны, с руководством нашей армии и, безусловно, с президентом Украины. Мы должны делать это каждый день», — заявил Зеленский.

Ранее источники NV в окружении Михаила Федорова сообщили, что он планирует отказаться от любой должности, которую ему может предложить президент Владимир Зеленский, за исключением поста главы Минобороны.

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