Таксист Wildberries ударил белоруску по лицу 6 23.07.2026, 11:17

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иллюстративное фото

Девушка лишь попросила сделать музыку потише.

Поездка минчанки Екатерины Кравченко на такси закончилась вызовом милиции. Девушка в Threads рассказала, что они с подругой, как обычно, вызвали такси, чтобы добраться домой после работы — на этот раз выбрали сервис «WB Taxi».

Проблемы начались еще до посадки: водитель подъехал не туда, где его ждали, а связаться с ним по телефону не получалось. Екатерине пришлось отправить ему фото места, куда нужно было подъехать.

Когда девушки наконец сели в машину, ситуация стала развиваться странно:

«Едем, он показался странным, но мы ждали его 15 минут и нужно было ехать, так как времени не было. В какой-то момент он начинает включать музыку очень громко, будто ты в каком-то клубе. Я попросила: «Сделайте, пожалуйста, тише», — а он нам говорит, чтобы закрыли рот».

Екатерина сделала водителю замечание, напомнив, что он находится на работе и не должен так разговаривать с пассажирами. По ее словам, в ответ водитель заявил, что не работает — при этом, отмечает девушка, говорил он на ломаном русском, который сложно было назвать русским языком. Тогда Екатерина предупредила, что будет снимать происходящее на телефон, поскольку такое поведение недопустимо.

По словам Екатерины, именно в этот момент ситуация обострилась: водитель начал показывать пассажиркам непристойные жесты и материться, а затем выбил телефон у нее из рук.

«Телефон падает мне на колени, я опускаю голову и говорю Юле, чтобы снимала. Тогда он бьёт меня по лицу», — со слезами рассказывает девушка.

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