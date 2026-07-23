Белорусский футболист попал в заявку «Легии» на очередной чемпионат Польши 23.07.2026, 11:23

Эрик Миканович

Фото: legia.com

Эрику Микановичу — 18 лет.

В новом сезоне польской Экстраклассы может дебютировать белорусский вингер Эрик Миканович. Как сообщают официальные соцсети варшавской «Легии», футболист включен в заявку клуба на предстоящий чемпионат.

Эрику 18 лет. Он воспитанник гродненской СДЮШОР «Белкард», после чего проходил подготовку в клубе «Йозефовия» из города Юзефув, а затем оказался в системе «Легии». Пройдя через все юниорские и юношеские команды столичного клуба, футболист начал выступать за молодежку и в ее составе принимал участие в Молодежной лиге чемпионов. В прошлом сезоне он играл за вторую команду «Легии» в четвертом дивизионе Польши. Также Эрик имеет опыт выступлений за юношескую сборную Беларуси.

Недавно клуб провел фотосессию в преддверии старта национального чемпионата — Эрик принял в ней участие.

В прошлом году «Легия» заняла пятое место в Экстракласе. Нынешний сезон команда откроет для себя 24 июля выездным матчем против «Погони» из Щецина.

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