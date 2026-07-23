Соловьев позорно обратился к Маломужу 23.07.2026, 12:01

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Владимир Соловьев

Украинский генерал поставил его на место.

«Рупор» Кремля Владимир Соловьев лично обратился к украинскому генералу Николаю Маломужу. Это произошло на фоне обсуждений предложения российской стороны о якобы гуманитарном «перемирии» в Константиновке, которое в Украине назвали провокацией, призванной дать врагу возможность продвигаться вперед.

На слова украинского военного отреагировал Соловьев, цинично назвал его «советским офицером, прогнувшимся под режим», а также заявил, что высказывания военного являются «позором». Сам генерал армии Николай Маломуж в эфире «24 Канала» отреагировал на слова пропагандиста.

Маломуж поставил Соловьева на место

Понятно, какой риторике следует пропагандист и на кого направлены его заявления. Соловьев пытался сослаться на то, что Маломуж учился в советские времена и якобы с «приличными людьми», которые всему его научили.

Интересно, что пропагандист так и не опроверг слова Маломужа о Константиновке. Даже враг не может отрицать, что намерения Кремля вовсе не гуманитарны.

«Пропагандистская машина работает так, что у нее нет аргументов. Поэтому они переходят на личности, игнорируя конкретные факты», – отметил Николай Маломуж.

Он напомнил, что россияне ежедневно совершают акты террора в Константиновке, а также по всей Украине. Помимо военных, ранения постоянно получают мирные жители, женщины, дети. Пропагандисты никак не могут это опровергнуть, поэтому просто игнорируют.

«Я не раз говорил, что, начав войну, Владимир Путин тем самым обрек себя и свой режим на гибель. Агрессор будет проигрывать, потому что народ Украины не победить. Это мой ответ – вы не победите, потому что вы агрессоры, палачи», – подчеркнул генерал армии.

Россияне сбрасывают ракеты и бомбы на жилые дома, детские сады, школы. Именно в этом заключается циничная сущность россиян, поэтому все остальные слова – просто блеф. Украинский народ это понимает, а вскоре это осознают и россияне. Тогда они наконец восстанут против преступного режима и его лжи.

Более того, российская пропаганда уже не сработала, потому что ей не поверил никто в мире. Россия уже много лет находится в международной изоляции из-за действий Путина и его сторонников. Приговор за все содеянное обязательно будет.

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