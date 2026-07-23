«Одиссея» Нолана стала антивоенным манифестом 23.07.2026, 12:38

Фото: Universal Studios

Почему фильм британского режиссера до сих пор продолжают обсуждать.

В середине июля в мировой прокат вышла «Одиссея» Кристофера Нолана — безусловно, один из главных и обсуждаемых фильмов года, который задолго до премьеры столкнулся и с высокими ожиданиями фанатов, и с критикой тех, кому не нравился выбор актеров, костюмы и слишком современный перевод Гомера. Кинокритик Тамара Ходова рассказывает Forbes, что в итоге показал режиссер в фильме, вокруг которого столько фонового шума

Еще до выхода «Одиссеи» один из главных коммерческих авторов современного Голливуда Кристофер Нолан, несмотря на огромную фанбазу, столкнулся с целой волной негатива по поводу своих режиссерских решений. В первую очередь аудиторию возмутило, что британец посмел взять на роль Елены Прекрасной чернокожую актрису Лупиту Нионго, на роль Ахиллеса — трансперсону Эллиот Пейдж, а еще задействовал чернокожего рэпера Трэвиса Скотта.

После выхода трейлера фильма в сети писали, что костюмы и декорации выглядят ужасно; язык великой поэмы осовременили; сам фильм снимали не в Греции и не с греками, а корабли похожи на судна викингов; и вообще Нолан потерял хватку. Неожиданно древнегреческая поэма Гомера стала для пользователей интернета объектом гордости, за который нужно биться до потери пульса.

Однако Нолан, уверенно отмахнувшийся от критики, доказал, что он чуть ли не более монументален, чем сам Гомер. Британский режиссер — один из немногих, кто все еще может превратить поход в кино в целое кинособытие. В данном случае «Одиссея» стала особенной благодаря своему формату: это первый фильм в истории, снятый на 70-миллиметровую пленку IMAX. А еще — самый дорогостоящий в истории с рейтингом R. Более того, ради съемок команда картины объездила всю Южную Европу, отстроила настоящие корабли, Трою и Троянского коня и задействовала сотни человек массовки.

Фанаты режиссера не пошли на поводу у скептиков и раскупили билеты в IMAX чуть ли не в первый день продаж. При этом в мире существует всего 41 кинотеатр, поддерживающий 70-миллиметровую пленку в формате IMAX, и только семь из них — вне Северной Америки. Многие зрители, как и задумывалось, превратили поход в кино в настоящее событие и предприняли свою одиссею: кто-то путешествовал в другую страну ради того, чтобы посмотреть картину в том формате, в котором задумывал режиссер, а кто-то перенес день зачатия второго ребенка, чтобы роды не выпали на премьеру. В итоге «Одиссея» стала самым кассовым уик-эндом в карьере Нолана, собрав более $260 миллионов по всему миру при бюджете в $250 миллионов.

Что же происходит на экране? По сюжету, со времен победы в Троянской войне прошло восемь лет и почти 20 — с тех пор, как Одиссей (Мэтт Деймон) покинул свое королевство на Итаке, жену Пенелопу (Энн Хэтэуэй) и маленького сына Телемаха (во взрослом возрасте его играет Том Холланд) по приказу царя Агамемнона (Бенни Сэфди). Для того чтобы проникнуть в неприступную Трою и вернуть Менелаю (Джон Бернтал) его жену Елену (Лупита Нионго), Одиссей придумывает хитрость: подарить троянцам в знак примирения деревянного коня как подношение богине Афине (Зендея) и спрятать в него воинов. Это приводит к падению Трои и триумфу Агамемнона. О подвигах Одиссея поют поэты всей Греции, но куда делся сам герой, никто не знает.

В это время женихи под предводительством Антиноя (Роберт Паттинсон) пируют во дворце на Итаке, пытаясь вынудить отчаявшуюся Пенелопу выбрать себе нового мужа и дразня молодого Телемаха в надежде зарезать его в случайной драке. Тогда наследник Одиссея отправляется в Спарту, чтобы добыть хоть какие-то вести о пропавшем отце, пока тот в приступе амнезии живет на острове у нимфы Калипсо (Шарлиз Терон) и не очень-то торопится домой.

Пользователи интернета волновались зря: «Одиссея» получилась не такой прогрессивной, как можно было бы подумать. Лупиту Нионго и Трэвиса Скотта в роли поэтов (потому что они как древние рэперы, поясняет режиссер) показывают всего в нескольких сценах, у обоих по паре строчек диалога. Эллиот Пейдж сыграл не Ахиллеса, а воина Синона, которого Одиссей берет еще мальчиком на войну в Трое и растит из него мужчину. У этого персонажа, которого нет в оригинальной поэме, тоже немного экранного времени, но он несет важную смысловую нагрузку, символизируя грехи Одиссея. Он — еще один воин, которому наврал этот герой из благородных песен.

В представлении Нолана Одиссей из трикстера превращается в военного преступника, который не может вернуться домой из-за ПТСР и пожирающего его чувства вины. Обманув троянцев, он нарушил договоренность между людьми, законы богов и тем самым запустил необратимую реакцию, разрушающую всю человеческую цивилизацию.

Похудевший и отрастивший бороду Мэтт Деймон играет хорошего человека в очень плохих обстоятельствах, который вынужден постоянно идти на сделку с совестью. Нолан выступает в оправдательном жанре очеловечивания антигероя, и Деймон идеально справляется с этой ролью, удивительным образом сочетая беспринципность и бесконечное сожаление о содеянном.

Но насколько Нолану интересны душевные метания главного героя, настолько безразличны остальные, хотя он очень старается и взял в каст всех самых востребованных актеров Голливуда. При этом по большей части у них просто нет времени, чтобы развить своих персонажей.

Режиссер полностью убирает божественную часть поэмы, оставляя в поле зрения только людей. За весь Олимп отвечает Зендея, которая большую часть времени наблюдает за злоключениями Одиссея со стороны. Пенелопа Энн Хэтэуэй не просто ожидает возвращения мужа, но и оказывается мудрой правительницей; Телемах — растерянный сын, которому нужно срочно повзрослеть и стать мужчиной; Джон Легуизамо — верный слуга Евмей, несколько перебарщивающий с пылкой преданностью Одиссею.

Нолан искренне пытается объяснить мотивацию персонажей, добавить напряжения, но, как только фильм отвлекается от эпических приключений Одиссея, действие откровенно проседает. Даже смутно помнящие содержание поэмы зрители, в отличие от героев, знают, что Одиссей жив и, несмотря на все перипетии, все-таки вернется домой.

Как когда-то в «Темном рыцаре» Нолану больше удалась не романтическая линия, а взаимоотношения между Бэтменом и Альфредом, так и в «Одиссее» более интересна динамика между Одиссеем и его другом, соратником и родственником Еврилохом в исполнении Химеша Пателя, прошедшим через все испытания вместе с героем. Последнего Нолан значительно облагораживает по сравнению с оригиналом и делает его голосом рассудка в противовес эмоциональному и далеко не всегда рациональному Одиссею. В остальном же на эмоциональном поле Нолан все так же скуп, что компенсируется эпическим размахом картины.

«Одиссея» возвращает зрителя во времена голливудских сказок, когда за каждым поворотом встречались диковинные существа. Нолан оттачивает этот жанр и добавляет в несколько наивные и знакомые с детства чудеса техническую точность исполнения. Несмотря на божественные вмешательства и необычных обитателей, с которыми приходится иметь дело героям, мир фильма максимально материален не без присущего Нолану кокетства. Отсюда необычные костюмы, созданные художником Эллен Мирожник, где историческая достоверность уступает место фантазии.

Над доспехами, которые так всколыхнули интернет, работала знаменитая новозеландская студия Weta, создавшая экипировку для трилогии «Властелин колец». И, может, они и не выглядят исторически точными, но точно не кажутся пластиковыми и некачественными. Другое дело, что на фоне монументальных доспехов царя Агамемнона сам Бенни Сэфди, лишенный их защиты, выглядит довольно комично. Но, может быть, таким и должен быть эффект по задумке режиссера.

«Одиссея» стала логичным продолжением «антивоенных» фильмов Кристофера Нолана. В «Дюнкерке» он смотрел на человеческую трагедию с высоты, исследуя, как разные временные нити формируют единое историческое событие, влияющее на миллионы жизней. В «Оппенгеймере» режиссер рассказывал о человеке, который, поддавшись научному азарту и собственной страсти, создал оружие, способное разрушать миры, и пожалел об этом. В «Одиссее» герой тоже запускает цепную реакцию, ведущую к «гибели цивилизации». И, по мнению Нолана, спасения от самоуничтожения у нас нет: человечество с его короткой памятью забывает ошибки прошлого и ходит по порочному кругу до бесконечности.

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