Рубио анонсировал новый подход к достижению мира в Украине 8 23.07.2026, 12:58

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Марко Рубио

Фото: Reuters

Госсекретарь США высказался после встречи с Лавровым.

Для достижения соглашения о прекращении войны в Украине необходимо вынести на обсуждение «новые идеи». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как пишет The Guardian, Рубио отметил, что предложения, выдвинутые до сих пор, «не были приемлемы для Украины в то время, и я не думаю, что они будут приемлемы для нее сейчас; более того, скорее всего, они будут для нее еще менее приемлемы».

«Если мир наступит, это произойдет благодаря новым идеям и концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут соответствующие условия», - заявил он.

Рубио также попросили прокомментировать заявление МИД РФ по итогам встречи, что США не должны продавать оружие Украине.

В ответ на это госсекретарь США подчеркнул, что в политике Вашингтона никаких изменений не произошло.

Он также заявил, что президент США Дональд Трамп считает, что «это глупая война», и США готовы помочь в заключении сделки.

«Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы война закончилась. Мы готовы сыграть любую позитивную роль, чтобы положить конец войне, а для этого потребуется нечто, на что смогут согласиться и Россия, и Украина», - отметил он.

В то же время Рубио подчеркнул, что это не произойдет за одну встречу, для этого потребуется много работы.

Говоря встрече с Лавровым, Рубио отметил, что у него состоялся «хороший, откровенный разговор» о российском вторжении на Украину, которое является «очень кровопролитной войной», в которой россияне сейчас «страдают от ударов в глубине своей территории; чего не было в конце года».

Но «зима все равно ударит по Украине, и им, очевидно, придется защищать свое воздушное пространство», - добавил он.

Рубио подчеркнул, что Украина тоже заплатила огромную цену.

«Поэтому я думаю, что у обеих сторон должен быть стимул к ее прекращению. В этом и заключается задача: [найти] такой конец, который устроит обе стороны. И мы пытались, и будем продолжать пытаться найти золотую середину, которая приведет к этому, и мы готовы сыграть эту роль, если представится такая возможность. Мы заявляем об этом сегодня, и мы заявляли об этом и в прошлом», - подытожил он.

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