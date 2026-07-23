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Российский «военкор» напугал Скабееву назначением нового главнокомандующего ВСУ

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  • 23.07.2026, 10:29
  • 8,700
Российский «военкор» напугал Скабееву назначением нового главнокомандующего ВСУ
Ольга Скабеева

Пропагандисты не скрывают своего страха перед Драпатым.

Российские пропагандисты не скрывают своего страха после официального назначения генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский «военкор» Александр Сладков в эфире пропагандистского шоу Ольги Скабеевой предостерег аудиторию и российских военных от каких-либо иллюзий относительно облегчения ситуации на фронте.

«Злобный враг! Нелюдь высшей категории!», — заявил Z-военкор, рассказав о боевом пути Драпатого в российско-украинской войне.

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