Российский «военкор» напугал Скабееву назначением нового главнокомандующего ВСУ

Российский «военкор» напугал Скабееву назначением нового главнокомандующего ВСУ12
- 23.07.2026, 10:29
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Пропагандисты не скрывают своего страха перед Драпатым.
Российские пропагандисты не скрывают своего страха после официального назначения генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российский «военкор» Александр Сладков в эфире пропагандистского шоу Ольги Скабеевой предостерег аудиторию и российских военных от каких-либо иллюзий относительно облегчения ситуации на фронте.
«Злобный враг! Нелюдь высшей категории!», — заявил Z-военкор, рассказав о боевом пути Драпатого в российско-украинской войне.