Мужчина начал подражать Трампу во время его выступления и взорвал Сеть 23.07.2026, 11:00

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Видеохит.

Во время выступления Дональда Трампа мужчина, сидевший прямо за президентом США, начал в точности повторять его жесты.

В ходе своей речи президент США активно жестикулировал и сидящий на трибуне за его спиной американец в деловом костюме старался повторять за ним. Также он менял выражения лица и шевелил губами, произнося та же слова, что и Дональд Трамп. Видео стало вирусным.

Ранее режиссер Крис Коламбус признался, что мечтает вырезать сцену с эпизодической ролью Дональда Трампа из комедии «Один дома 2: затерянный в Нью-Йорке», вышедшей на экраны в 1992 году.

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