закрыть
23 июля 2026, четверг, 12:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мужчина начал подражать Трампу во время его выступления и взорвал Сеть

  • 23.07.2026, 11:00
  • 3,296
Мужчина начал подражать Трампу во время его выступления и взорвал Сеть

Видеохит.

Во время выступления Дональда Трампа мужчина, сидевший прямо за президентом США, начал в точности повторять его жесты.

В ходе своей речи президент США активно жестикулировал и сидящий на трибуне за его спиной американец в деловом костюме старался повторять за ним. Также он менял выражения лица и шевелил губами, произнося та же слова, что и Дональд Трамп. Видео стало вирусным.

Ранее режиссер Крис Коламбус признался, что мечтает вырезать сцену с эпизодической ролью Дональда Трампа из комедии «Один дома 2: затерянный в Нью-Йорке», вышедшей на экраны в 1992 году.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко