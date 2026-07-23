Падение «опорника»2
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 23.07.2026, 11:07
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Это – удар в спину Кремлю во время грандиозной битвы за Малую Токмачку.
«Ангола – одна из немногих стран Африки, которые в России принято, если использовать военную терминологию, считать «опорником» России на континенте» – с восторгом писала «Российская газета» в 2023-м году.
Она же сообщала, что Лавров похвалил Анголу за независимую внешнюю политику.
И вот сегодняшняя новость – суд в Луанде приговорил российского политтехнолога Игоря Ратчина к 11 годам лишения свободы, а его коллегу, переводчика Льва Лакштанова — к восьмилетнему сроку. Они признаны виновными в шпионаже, терроризме, преступном сговоре и незаконном ввозе в Анголу валюты. Ещё шестеро обвиняемых россиян смогли сбежать из «опорника» России на континенте».
Что же это творится? Получается, что Ангола – не «наша»? Как же великий саммит Россия – Африка в Петербурге? Поездки усталого Лаврова на континент? Это – удар в спину во время грандиозной битвы за Малую Токмачку.
Телеграм-канал «СерпомПо»