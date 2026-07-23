Послы ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России

Послы ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России1
- 23.07.2026, 11:22
Письменную процедуру утверждения запустят уже сегодня.
Постоянные представители стран Европейского Союза наконец-то договорились о 21-м пакете санкций против России. Сейчас продолжаются последние технические согласования документа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондентку «Радио Свобода», получившую информацию от чиновника ЕС.
Что известно о принятии пакета
Дипломат Евросоюза рассказал, что сейчас завершается техническая работа над документом.
Письменную процедуру утверждения пакета планируется запустить уже сегодня днем.
Как ЕС согласовывал 21-й пакет
Путь к 21-му пакету санкций оказался длинным и сложным для Евросоюза.
15 июля послы стран-членов ЕС не смогли достичь согласия нового пакета ограничений против России - переговоры тогда зашли в тупик.
Между тем 22 июля стало известно, почему так многие государства-члены тормозят принятие пакета .
Греция выступила против запрета на транспортировку российского сжиженного газа, Австрия отстаивала интересы банка Raiffeisen, а Болгария, Франция и Италия блокировали ограничения в отношении отдельных лиц и бывших военных РФ.