Послы ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России 1 23.07.2026, 11:22

Письменную процедуру утверждения запустят уже сегодня.

Постоянные представители стран Европейского Союза наконец-то договорились о 21-м пакете санкций против России. Сейчас продолжаются последние технические согласования документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондентку «Радио Свобода», получившую информацию от чиновника ЕС.

Что известно о принятии пакета

Дипломат Евросоюза рассказал, что сейчас завершается техническая работа над документом.

Письменную процедуру утверждения пакета планируется запустить уже сегодня днем.

Как ЕС согласовывал 21-й пакет

Путь к 21-му пакету санкций оказался длинным и сложным для Евросоюза.

15 июля послы стран-членов ЕС не смогли достичь согласия нового пакета ограничений против России - переговоры тогда зашли в тупик.

Между тем 22 июля стало известно, почему так многие государства-члены тормозят принятие пакета .

Греция выступила против запрета на транспортировку российского сжиженного газа, Австрия отстаивала интересы банка Raiffeisen, а Болгария, Франция и Италия блокировали ограничения в отношении отдельных лиц и бывших военных РФ.

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