Соболенко рассказала, какими блюдами накормила ее жениха из Бразилии бабушка 1 23.07.2026, 11:54

Также были шашлыки в доме у Максима Мирного.

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко во время визита в Минск рассказала, чем ее семья кормила жениха Георгиоса Франгулиса и как он познакомился с ее бабушкой и мамой.

Соболенко несколько дней гостила в родном городе, совместив открытие кортов своего имени и тренировки перед турниром в Торонто, пишет «Комсомольская правда».

«Мы поедем на ужин к моей бабушке, и она приготовит лучшие блюда, — сказала на подлете к Минску Соболенко в интервью YouTube-каналу First&Red. — Салатики, мясо по-французски, курочку… А мое любимое: натертый чесноком поджаренный хлеб с сыром и помидором. Еще все соленья попробуем. А вот селедку под шубой попросила не готовить, так как мы где-то пробовали, и Георгиосу не понравилось. Он очень любит гуляш… Вот его бабушка и сделает».

Кроме того, в планах было и колоритное застолье с баней и шашлыками в доме Максима Мирного. Что касается прогулок по городу, а в Минске Франгулис ни разу не был, то Арина обещала прокатить его по красивейшим местам и заехать в Национальную библиотеку.

«Проедемся по городу, посмотрим красивые места. Сходим в библиотеку, я, кстати, там ни разу не была», — призналась Арина.

Соболенко сказала, что визит домой был запланирован на пять дней, и всего не успеть. На вопрос интервьюера, не сватанье ли это, Арина ответила, что мама с Георгиосом знакома — они виделись в Греции.

В общем, общение будущего зятя с будущей тещей строится через Арину.

«У меня никто не говорит по-английски, поэтому знакомство такое — просто посмотреть на него вживую. А я перевожу то, что считаю нужным», — засмеялась Арина.

Кстати, бабушка Арины живет недалеко от аэропорта.

«Бабушка живет в поселке Приволжский (15 км от МКАД. — Ред.). Когда я приезжаю в Минск, то из аэропорта сразу еду к бабушке, это всего лишь 20 минут пути. Потом к маме и друзьям».

Соболенко была рада визиту домой.

«Когда я прилетаю в Минск, то чувствую, какой у нас чистый воздух».

Еще Арина Соболенко объяснила, почему ее команда состоит в основном из белорусов: «Я недоверчива и не люблю, когда мне кланяются».

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