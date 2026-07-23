Командиры РФ не верят в планы Путина по Донбассу 2 23.07.2026, 12:18

2,282

Кремль отказался от прежних вариантов компромисса.

Россия больше не рассматривает возможность возврата оккупированных украинских территорий в рамках будущего мирного соглашения и намерена сначала полностью захватить Донецкую область. Об этом сообщают источники, знакомые с позицией Кремля, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По их данным, Путин отказался от прежних вариантов компромисса и теперь связывает возобновление серьезных переговоров с достижением военных целей. Помимо уже контролируемых Крыма, частей Луганской, Запорожской и Херсонской областей, Москва также намерена сохранить занятые районы Сумской и Харьковской областей, рассматривая их как будущие буферные зоны вдоль границы.

Источники утверждают, что российское Минобороны уверяет президента, будто полностью взять Донецкую область возможно до конца 2026 года. Однако сами военные оценивают ситуацию значительно осторожнее. Многие командиры считают такой срок нереалистичным.

«Путин больше не намерен возвращать оккупированные территории в рамках будущего мирного соглашения», — сообщают источники. При этом в Кремле официально отвергли эти сведения, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что подобные сообщения «относятся к категории спекуляций».

Ужесточение позиции Москвы связано с убеждением, что прежние неформальные договоренности с Вашингтоном больше не действуют, а дальнейшая поддержка Украины со стороны США изменила дипломатическую ситуацию.

«Кремль пытается показать Киеву и Западу готовность добиваться своих целей военным путем и откладывать переговоры до тех пор, пока не будут достигнуты ключевые территориальные задачи», — считают авторы публикации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com