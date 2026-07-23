«Украина совершает революцию в военном деле» 23.07.2026, 12:08

Контр-адмирал США высоко оценил технологическое преимущество ВСУ.

Украина демонстрирует новый подход к ведению войны, активно используя современные технологии. Благодаря этому ВСУ удается компенсировать численное превосходство противника и наносить ощутимые потери.

В США уже говорят о настоящей революции в военном деле, которая может изменить правила игры. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери.

По его словам, украинская армия действительно осуществляет революционные изменения в ведении войны. Речь идет прежде всего о скорости адаптации к новым условиям и внедрении недорогих технологических решений непосредственно на поле боя.

Он подчеркнул, что отдельные элементы такой тактики можно было наблюдать еще во время конфликта между Азербайджаном и Арменией. Однако именно полномасштабная война России против Украины показала, что технологическое преимущество способно компенсировать нехватку ресурсов и позволяет эффективно сдерживать более сильного противника.

«Именно война России против Украины продемонстрировала, что технологическое превосходство способно компенсировать нехватку ресурсов и помогает Украине эффективно обороняться», – сказал Монтгомери.

Как удары по России влияют на ход войны

Монтгомери отметил, что кампанию дальних ударов следует рассматривать в двух измерениях. Первое — это ограничение возможностей России получать доходы от экспорта энергоресурсов.

«Россия по-прежнему имеет возможность продавать нефть и газ. Лишить ее этой возможности можно было бы не только ударами, но и более жесткими санкциями со стороны Соединенных Штатов, однако по определенным причинам этого до сих пор не происходит», – убежден контр-адмирал.

Второе направление – это атаки на предприятия российского оборонно-промышленного комплекса. Именно здесь, по оценке Монтгомери, Украина действует эффективно и наносит ощутимые потери.

«Изменит ли такое развитие событий планы Путина, сказать трудно, учитывая, что эта война для него уже давно не является рациональной. Но все же нанести крупные потери, которые в любом случае окажут влияние, возможно», – сказал Монтгомери.

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