Украинские дроны поразили российский танк в Шебекинском районе Белгородской области РФ

Украинские дроны поразили российский танк в Шебекинском районе Белгородской области РФ1
- 23.07.2026, 10:46
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Вражеская бронетехника двигалась по открытой местности.
Украинские операторы дронов поразили российский танк в Белгородской области вблизи села Нижнее Березовое Второе Шебекинского района.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская бронетехника двигалась по открытой местности, однако ее своевременно обнаружила украинская аэроразведка, после чего на цель были направлены ударные FPV-дроны.
В результате точного поражения российский танк был выведен из строя, что сорвало планы россиян.
Видеозапись опубликована в соцсетях.