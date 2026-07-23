В Бресте появятся необычные весы

В Бресте появятся необычные весы1
- 23.07.2026, 10:41
Можно узнать, сколько вы весите в драниках и сырках.
Брест активно готовится ко Дню города, обещая гостям массу развлечений и оригинальных локаций.
Одной из самых любопытных площадок станет пространство у Ледового дворца, где установят необычные весы с креативным подходом к измерению веса. Об этом сообщает БелТА.
Здесь можно будет узнать свой вес не в привычных килограммах, а в драниках, глазированных сырках, креветках, молоке, огурцах, пиве или монетах — всего доступно 10 вариантов. Какой именно показатель отобразится на экране, каждый посетитель выберет сам.
Есть и дополнительный сюрприз: гости смогут сравнить свой вес с весом легендарного брестского фонарщика и проверить, выдержит ли их знаменитая лестница фонарщика.
Отметим, на минской «Комаровке» предлагают узнать свой вес в картофелинах.