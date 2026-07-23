В Бресте появятся необычные весы 1 23.07.2026, 10:41

Фото: Брестский горисполком

Можно узнать, сколько вы весите в драниках и сырках.

Брест активно готовится ко Дню города, обещая гостям массу развлечений и оригинальных локаций.

Одной из самых любопытных площадок станет пространство у Ледового дворца, где установят необычные весы с креативным подходом к измерению веса. Об этом сообщает БелТА.

Здесь можно будет узнать свой вес не в привычных килограммах, а в драниках, глазированных сырках, креветках, молоке, огурцах, пиве или монетах — всего доступно 10 вариантов. Какой именно показатель отобразится на экране, каждый посетитель выберет сам.

Есть и дополнительный сюрприз: гости смогут сравнить свой вес с весом легендарного брестского фонарщика и проверить, выдержит ли их знаменитая лестница фонарщика.

Отметим, на минской «Комаровке» предлагают узнать свой вес в картофелинах.

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