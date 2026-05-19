19 мая 2026, вторник, 17:51
1
  • 19.05.2026, 17:05
На минской «Комаровке» предлагают узнать свой вес в картофелинах

Как это сделать?

На Комаровском рынке в Минске появился необычный арт-объект. Фотозона с интерактивными большими весами в стиле начала 90-ых создана в крытой части рынка. О новом арт-объекте пишут сотрудники «Комаровки» в Instagram.

Главная особенность весов - в том, что они измеряют вес не в килограммах, а в количестве отборных клубней картофеля.

Пользователи соцсетей уже иронизируют о том, что рынку не хватает обычных весов, на которых можно проверить вес купленных продуктов, так как некоторые продавцы часто обвешивают покупателей.

