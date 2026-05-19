Украинцы напугали Лукашенко Телеграм-канал «Письма к дочери

19.05.2026, 17:18

Диктатор решил спрятаться за ядерной бомбой.

После того как его напугали украинцы, кое-кто тоже решил кого-нибудь напугать. Вчера министерство обороны объявило, что вместе с дорогими российскими партнерами оно будет тренироваться применять ядерную бомбу.

Хотя, если вот так хорошенько подумать, я не уверен, насколько это было его личное автономное решение. Я даже почти уверен, что кое-кто вообще ничего не решал. Потому что, кажется, у этой тренировки есть зловещий смысл.

Потому что буквально на следующий день Россия объявила, что она тоже потренирует свои ядерные силы по их применению с территории Беларуси. То есть со своей территории российские генералы, как я понимаю, ничего применять не собираются.

И с точки зрения российских генералов это, конечно, вполне логично. Вот истекающий гарант всеми своими телевизорами хвастался, что у него на территории есть не один, не два, а десятки невидимых ядерных боеприпасов. Их, правда, до сих пор никто не видел. Но кто хвастался, тому и отвечать.

Потому что теперь статус этих невидимых ядерных боеприпасов может измениться. Вот как сказало беларуское министерство обороны: «основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытности перемещения на значительные расстояния».

С одной стороны, они могли сделать этот упор, чтобы оправдать невидимость своих ядерных боеголовок. В смысле, если враги вдруг скажут: «а мы у вас никакой бомбы не видели, то можно будет ответить: «так это потому, что мы хорошо тренировались»

А другой стороны, тренировку по «скрытному перемещению на значительно расстояние» дорогой союзник мог затеять как раз для того, чтобы скрытно переместить свои ядерные боеголовки на значительное расстояние.

То есть на подконтрольную истекающему гаранту территорию. Потому что учения по скрытному перемещению – лучший способ для скрытного перемещения.

