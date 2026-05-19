Трамп дал Тегерану последний шанс 1 19.05.2026, 17:33

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Вашингтон был готов к «очень крупной атаке».

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил подготовленный масштабный удар по Ирану, рассчитывая добиться соглашения по ядерной программе Тегерана дипломатическим путем, пишет Fox News (перевод — сайт Charter97.org).

По словам американского лидера, Вашингтон был готов к «очень крупной атаке», однако операция была временно остановлена после серии переговоров и просьб союзников на Ближнем Востоке.

Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ попросили дать Ирану еще несколько дней для переговоров. По его словам, страны Персидского залива считают, что стороны приблизились к возможному соглашению.

«Есть очень хорошие шансы, что они смогут что-то придумать. Если удастся избежать массированных бомбардировок — это будет лучше для всех», — заявил президент США.

При этом Трамп подчеркнул, что американские военные продолжают находиться в полной боевой готовности. Ранее он распорядился подготовить силы к «полномасштабному наступлению» в случае провала переговоров.

Ситуация вокруг Ирана остается крайне напряженной. В последние недели Трамп неоднократно угрожал Тегерану новыми ударами и заявлял, что «время истекает».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com