Трамп дал Тегерану последний шанс

Трамп дал Тегерану последний шанс1
- 19.05.2026, 17:33
Вашингтон был готов к «очень крупной атаке».
Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил подготовленный масштабный удар по Ирану, рассчитывая добиться соглашения по ядерной программе Тегерана дипломатическим путем, пишет Fox News (перевод — сайт Charter97.org).
По словам американского лидера, Вашингтон был готов к «очень крупной атаке», однако операция была временно остановлена после серии переговоров и просьб союзников на Ближнем Востоке.
Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ попросили дать Ирану еще несколько дней для переговоров. По его словам, страны Персидского залива считают, что стороны приблизились к возможному соглашению.
«Есть очень хорошие шансы, что они смогут что-то придумать. Если удастся избежать массированных бомбардировок — это будет лучше для всех», — заявил президент США.
При этом Трамп подчеркнул, что американские военные продолжают находиться в полной боевой готовности. Ранее он распорядился подготовить силы к «полномасштабному наступлению» в случае провала переговоров.
Ситуация вокруг Ирана остается крайне напряженной. В последние недели Трамп неоднократно угрожал Тегерану новыми ударами и заявлял, что «время истекает».