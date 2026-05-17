закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 15:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Атака на Москву: ключ к окончанию войны

2
  • Алексей Копытько, УНИАН
  • 17.05.2026, 14:55
  • 1,210
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Алексей Копытько

Панические реакции москвичей не нашли эмпатии со стороны других россиян.

В Москве и Московской области в ночь на 17 мая было неспокойно. В этот раз беспилотники посетили завод микроэлектроники «Ангстрем» и объект «Транснефти» в Зеленограде (Москва, за пределами МКАД), наливную станцию «Солнечногорская» (с. Дурикино, Подмосковье), которая хранит и транспортирует нефтепродукты, МКБ «Радуга», разрабатывающее крылатые ракеты и другое ракетное вооружение (населенный пункт Дубна, Подмосковье), один из крупнейших аэропортов РФ - Шереметьево... Однако панические реакции москвичей не нашли эмпатии со стороны других россиян.

И пока результаты утренней побудки в Москве и Московской области накапливаются, посмотрим на первопричины случившегося.

7 мая «Левада-центр» опубликовал материал: «Конфликт с Украиной в апреле 2026 года: внимание, поддержка российских вооруженных сил, мнение о необходимости переговоров», в котором представил дозволенные цифры на указанную тему. Так вот. Больше всех поддерживают действия российских войск в Украине:

• Москва – 75% (определенно да – 42%, скорее да – 33%);

• Лица 55 лет и старше – 77% (48 + 29);

• Лица, потребляющие информацию из телевизора – 77% (45+32).

В среднем по РФ: 69% (38+31).

Больше всех поддерживают продолжение войны (!), а не переговоры:

• Москва – 54% (определенно война – 33%, скорее война – 21%);

• Лица 55 лет и старше – 36% (24 + 12);

• Лица, потребляющие информацию из телевизора – 35% (23+12).

В среднем по РФ: 28% (18+10).

То есть, уровень безоговорочной поддержки продолжения войны в Москве – почти в два раза выше, чем в среднем по РФ.

Опустим сейчас тот факт, что под «переговорами» дорогие россияне в массе подразумевают выполнение их хотелок. Факт в том, что дорогие москвичи (которые не воюют), в два раза больше жаждут чьих-то смертей без всяких условий. Причем, дорогие москвичи, по факту, радостно отправляют на смерть не только украинцев, но и своих сограждан, которых погибает и калечится в разы больше.

Поэтому эти цифры поясняют, почему всхлипы москвичей: «За что? Да, как так-то?» высмеивают не только в Украине, не только во всех сопредельных странах, но и в российских регионах.

Теперь дорогие москвичи увидели и услышали краешек войны. Прямо из окна, не через телевизор.

Реакция - предсказуемо разная. Кто-то теснее сплотится вокруг тушки Путина. Но явно будет и другая реакция...

По сути, те, кто принял решение публиковать вышеназванные цифры (популярно мнение, что конкретно эти опросы модерирует ФСБ), показывают всему миру и, прежде всего, самой России, где находится ключ к окончанию войны.

Алексей Копытько, УНИАН

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина