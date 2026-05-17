17 мая 2026, воскресенье, 16:15
СБУ и Силы обороны Украины поразили военный аэродром Бельбек в Крыму

  17.05.2026, 15:35
Украинцы поразили инфраструктуру и средства ПВО оккупантов.

Служба безопасности и Силы обороны Украины поразили инфраструктуру и средства ПВО военного аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщила пресс-служба СБУ.

Украинские бойцы поразили:

зенитный комплекс Панцирь-С2;

ангар с радаром к комплексу С-400;

систему управления БпЛА Орион и наземную станцию управления БпЛА Форпост;

пункт передачи данных «земля-воздух»;

диспетчерскую вышку и ангар на аэродроме Бельбек.

Кроме этого, в Силах обороны подтвердили поражения в Московской области:

завода Ангстрем, который поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США;

Московский НПЗ;

нефтеперекачивающую станцию Солнечногорск;

нефтеперекачивающую станцию Володарское.

26 апреля СБУ сообщала, что в результате ударов ее беспилотников по базе Черноморского флота РФ в Севастополе и на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму были поражены три военных корабля, истребитель и объекты ПВО.

