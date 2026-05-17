СБУ и Силы обороны Украины поразили военный аэродром Бельбек в Крыму
- 17.05.2026, 15:35
Украинцы поразили инфраструктуру и средства ПВО оккупантов.
Служба безопасности и Силы обороны Украины поразили инфраструктуру и средства ПВО военного аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщила пресс-служба СБУ.
Украинские бойцы поразили:
зенитный комплекс Панцирь-С2;
ангар с радаром к комплексу С-400;
систему управления БпЛА Орион и наземную станцию управления БпЛА Форпост;
пункт передачи данных «земля-воздух»;
диспетчерскую вышку и ангар на аэродроме Бельбек.
Кроме этого, в Силах обороны подтвердили поражения в Московской области:
завода Ангстрем, который поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США;
Московский НПЗ;
нефтеперекачивающую станцию Солнечногорск;
нефтеперекачивающую станцию Володарское.
26 апреля СБУ сообщала, что в результате ударов ее беспилотников по базе Черноморского флота РФ в Севастополе и на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму были поражены три военных корабля, истребитель и объекты ПВО.