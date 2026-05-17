Космический гость размером с Эйфелеву башню пролетит мимо Земли

Космический гость размером с Эйфелеву башню пролетит мимо Земли2
- 17.05.2026, 15:29
Ученые заверили, что астероид 2026 JH2 под контролем.
Астероид 2026 JH2, обнаруженный всего за несколько дней до сближения с Землей, вызвал волну тревожных публикаций в мировых СМИ. Однако ученые подчеркивают, что угрозы столкновения нет, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).
Космический объект заметили 10 мая 2026 года, а уже через восемь дней он прошел мимо Земли на расстоянии менее четверти дистанции до Луны. По размерам астероид сравнивают с Эйфелевой башней, а его форма напоминает арахис.
Эксперты Европейского космического агентства заявляют, что подобные пролеты происходят регулярно. По словам специалистов, Землю ежедневно достигает около 100 тонн космического материала, но почти все это — мелкие частицы, сгорающие в атмосфере.
Ученые отслеживают около 34 тысяч объектов, проходящих рядом с орбитой Земли, и ни один из крупных астероидов сейчас не представляет опасности для планеты.
Тем не менее астрономы продолжают усиливать системы наблюдения. Уже в 2027 году начнет работу новый телескоп NASA «NEO Surveyor», предназначенный для поиска потенциально опасных объектов. Также строится обсерватория имени Веры Рубин в Чили, которая поможет значительно увеличить число обнаруживаемых астероидов.
В NASA напоминают, что человечество уже тестирует технологии планетарной защиты. В 2022 году миссия DART успешно изменила траекторию астероида «Dimorphos», доказав возможность отклонения опасных объектов от Земли.