17 мая 2026, воскресенье, 16:15
  • 17.05.2026, 15:29
Космический гость размером с Эйфелеву башню пролетит мимо Земли
Иллюстрационное фото

Ученые заверили, что астероид 2026 JH2 под контролем.

Астероид 2026 JH2, обнаруженный всего за несколько дней до сближения с Землей, вызвал волну тревожных публикаций в мировых СМИ. Однако ученые подчеркивают, что угрозы столкновения нет, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Космический объект заметили 10 мая 2026 года, а уже через восемь дней он прошел мимо Земли на расстоянии менее четверти дистанции до Луны. По размерам астероид сравнивают с Эйфелевой башней, а его форма напоминает арахис.

Эксперты Европейского космического агентства заявляют, что подобные пролеты происходят регулярно. По словам специалистов, Землю ежедневно достигает около 100 тонн космического материала, но почти все это — мелкие частицы, сгорающие в атмосфере.

Ученые отслеживают около 34 тысяч объектов, проходящих рядом с орбитой Земли, и ни один из крупных астероидов сейчас не представляет опасности для планеты.

Тем не менее астрономы продолжают усиливать системы наблюдения. Уже в 2027 году начнет работу новый телескоп NASA «NEO Surveyor», предназначенный для поиска потенциально опасных объектов. Также строится обсерватория имени Веры Рубин в Чили, которая поможет значительно увеличить число обнаруживаемых астероидов.

В NASA напоминают, что человечество уже тестирует технологии планетарной защиты. В 2022 году миссия DART успешно изменила траекторию астероида «Dimorphos», доказав возможность отклонения опасных объектов от Земли.

