«В 18 лет придумала систему и пользуюсь ею до сих пор» 17.05.2026, 11:35

Белоруска рассказала, как тратит в месяц 5000 рублей и при этом копит подушку безопасности.

Мария уехала от родителей в 15 лет, училась выживать на макаронах с приправой «15 в 1», а однажды потратила стипендию всего за три дня. Сейчас ей 28, она работает в сфере рекламы, получает в месяц 6—7 тысяч рублей и копит подушку безопасности, пишет Onliner.

«Делаю все, чтобы каждый год мой доход подрастал», — признается девушка.

— В 14 лет я еще не знала, сколько стоит хлеб. А уже в 15 мне пришлось полностью вести свой бюджет — начиная с покупки брюк и заканчивая пополнением запасов чая — так сложилось, что из-за учебы я рано уехала от родителей.

Вначале мы немного пожили со старшим братом. Он научил меня печь блины, варить суп, а еще класть деньги на телефон и следить за счетчиками. Чуть позже он съехал, я осталась одна. Родители давали мне определенную сумму, но никак не контролировали расходы.

Сейчас Мария в основном готовит дома, но иногда ходит в кафе

Конечно, первое время много тратила на сладости и чипсы, покупала все, что когда-то в семье ограничивали (и правильно делали!). Иногда до конца недели не хватало — оставалась на голых макаронах, спасала только приправа «15 в 1». Примерно в таком ритме прожила до университета. В летние каникулы подрабатывала в магазине. И на первые зарплаты покупала платья, билеты на концерты, неплохую косметику.

Без точного планирования я жила примерно до 18 лет. Но однажды, банально прогуляв всю стипендию за три дня, загрустила и задумалась. Мне стало жалко впустую потраченных денег. В тот момент я придумала систему, которой пользуюсь до сих пор.

Она очень простая — весь бюджет распределяется на месяц. Есть три основные доли:

обязательные расходы (не еда) — коммунальные платежи, телефон, рассрочки;

еда и мелкие радости — например, поход на бранч или билетик в кино (сейчас это 35 рублей в день);

маленькие и большие желания — новое платье, билеты в отпуск, массаж.

И когда в начале месяца я распределяю основные доли, у меня всегда остается еще немного, порядка 5—10% от всей суммы. Эти деньги я сразу же откладываю в валюте. Так формируется моя подушка безопасности. За 10 лет я дважды в нее влезла: когда осталась без работы и когда нужно было оплатить внушительный штраф. Для меня эта сумма неприкосновенна. Сейчас в копилке чуть больше 6 тысяч долларов.

Траты на косметику и еду

Дважды за всю жизнь я оставалась без работы.

В такие моменты я группировалась, уменьшала расходы на еду, полностью убирала блок «большие и маленькие желания», варила супы и перебирала шкаф.

И старалась не сидеть без дела — сразу же искала подработки. По опыту могу сказать, что такие ситуации очень активируют мозг и навыки коммуникации, убирают все страхи. Я просто шла и договаривалась о том, о чем раньше могла бы постесняться просить.

Я делаю все, чтобы каждый год мой доход подрастал. Работаю на полную ставку, плюс всегда одна-две подработки. Сдаю бабушкину квартиру. И если в 2018 году я зарабатывала примерно 300 долларов в месяц (из них половина шла на оплату комнаты), то сейчас в месяц мне на карту приходит около 6—7 тысяч рублей.

На что уходят деньги

Квартиру я не снимаю, живу с парнем в его однушке. Траты получаются примерно такими:

Коммуналка, телефон, подписки, проездной 300 рублей

Маникюр, педикюр, косметолог, массаж, косметика 500 рублей

Спорт (бассейн с тренером и йога) 350 рублей

Еда дома и в кафе, мелкие расходы 1400—1500 рублей

Путешествия по Беларуси и за рубеж (трачу/откладываю) 1200—1500 рублей

Музеи, выставки, театры, кино 100 рублей

Обновки в шкаф и в дом 600 рублей

Подарки и помощь близким 150 рублей

Копилка 1000—1400 рублей

За эти 10 лет я на собственном опыте вывела несколько правил:

хорошо работать и хорошо отдыхать;

не зависеть от одного единственного источника дохода;

даже если доход совсем небольшой, откладывать хотя бы по 20—30 долларов;

никому не давать в долг деньги и не оправдываться за это;

не экономить на здоровье — никаких дешевых макарон и синтетических носков;

примерно продумывать меню на неделю и ходить в магазин со списком;

готовить дома, но иногда не отказывать себе в чашке кофе и оверпрайс-круассане;

раз в сезон перебирать шкаф, покупать обувь из натуральной кожи и качественные долговечные вещи;

ездить на велосипеде с марта по ноябрь, такси вызывать только в самом крайнем случае;

Бюджетные развлечения Марии в Беларуси

ходить за книгами в районную библиотеку;

пользоваться бесплатной медициной — это и анализы, и осмотры, и УЗИ, и ФГДС;

найти свои, идеально подходящие средства для ухода — и закупать их большими объемами;

помогать близким из профицита — порадовать маму, подбросить копеечку крестникам, купить подарок парню тогда, когда у меня действительно есть лишние деньги.

Благодаря такому подходу к 28 годам я посмотрела 22 страны, купила всю нужную мне технику, включая хороший смартфон и качественные наушники, сформировала подушку безопасности.

Поездки в Италию и на Шри-Ланку

Понемногу помогаю родителям и готовлюсь к новым вызовам: вместе с парнем мы мечтаем о квартире побольше, заводим разговоры о детях. Мне очень хочется съездить в недешевые страны, такие как США, Австралия, Нидерланды. Надеюсь, со временем все цели будут достигнуты.

