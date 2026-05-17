Мария уехала от родителей в 15 лет, училась выживать на макаронах с приправой «15 в 1», а однажды потратила стипендию всего за три дня. Сейчас ей 28, она работает в сфере рекламы, получает в месяц 6—7 тысяч рублей и копит подушку безопасности, пишет Onliner.
«Делаю все, чтобы каждый год мой доход подрастал», — признается девушка.
«В 18 лет придумала систему и пользуюсь ею до сих пор»
— В 14 лет я еще не знала, сколько стоит хлеб. А уже в 15 мне пришлось полностью вести свой бюджет — начиная с покупки брюк и заканчивая пополнением запасов чая — так сложилось, что из-за учебы я рано уехала от родителей.
Вначале мы немного пожили со старшим братом. Он научил меня печь блины, варить суп, а еще класть деньги на телефон и следить за счетчиками. Чуть позже он съехал, я осталась одна. Родители давали мне определенную сумму, но никак не контролировали расходы.
Сейчас Мария в основном готовит дома, но иногда ходит в кафе
Конечно, первое время много тратила на сладости и чипсы, покупала все, что когда-то в семье ограничивали (и правильно делали!). Иногда до конца недели не хватало — оставалась на голых макаронах, спасала только приправа «15 в 1». Примерно в таком ритме прожила до университета. В летние каникулы подрабатывала в магазине. И на первые зарплаты покупала платья, билеты на концерты, неплохую косметику.
Без точного планирования я жила примерно до 18 лет. Но однажды, банально прогуляв всю стипендию за три дня, загрустила и задумалась. Мне стало жалко впустую потраченных денег. В тот момент я придумала систему, которой пользуюсь до сих пор.
Она очень простая — весь бюджет распределяется на месяц. Есть три основные доли:
обязательные расходы (не еда) — коммунальные платежи, телефон, рассрочки;
еда и мелкие радости — например, поход на бранч или билетик в кино (сейчас это 35 рублей в день);
маленькие и большие желания — новое платье, билеты в отпуск, массаж.
И когда в начале месяца я распределяю основные доли, у меня всегда остается еще немного, порядка 5—10% от всей суммы. Эти деньги я сразу же откладываю в валюте. Так формируется моя подушка безопасности. За 10 лет я дважды в нее влезла: когда осталась без работы и когда нужно было оплатить внушительный штраф. Для меня эта сумма неприкосновенна. Сейчас в копилке чуть больше 6 тысяч долларов.
Траты на косметику и еду
Дважды за всю жизнь я оставалась без работы.
В такие моменты я группировалась, уменьшала расходы на еду, полностью убирала блок «большие и маленькие желания», варила супы и перебирала шкаф.
И старалась не сидеть без дела — сразу же искала подработки. По опыту могу сказать, что такие ситуации очень активируют мозг и навыки коммуникации, убирают все страхи. Я просто шла и договаривалась о том, о чем раньше могла бы постесняться просить.
Я делаю все, чтобы каждый год мой доход подрастал. Работаю на полную ставку, плюс всегда одна-две подработки. Сдаю бабушкину квартиру. И если в 2018 году я зарабатывала примерно 300 долларов в месяц (из них половина шла на оплату комнаты), то сейчас в месяц мне на карту приходит около 6—7 тысяч рублей.
На что уходят деньги
Квартиру я не снимаю, живу с парнем в его однушке. Траты получаются примерно такими:
Коммуналка, телефон, подписки, проездной 300 рублей
Маникюр, педикюр, косметолог, массаж, косметика 500 рублей
Спорт (бассейн с тренером и йога) 350 рублей
Еда дома и в кафе, мелкие расходы 1400—1500 рублей
Путешествия по Беларуси и за рубеж (трачу/откладываю) 1200—1500 рублей
Музеи, выставки, театры, кино 100 рублей
Обновки в шкаф и в дом 600 рублей
Подарки и помощь близким 150 рублей
Копилка 1000—1400 рублей
За эти 10 лет я на собственном опыте вывела несколько правил:
хорошо работать и хорошо отдыхать;
не зависеть от одного единственного источника дохода;
даже если доход совсем небольшой, откладывать хотя бы по 20—30 долларов;
никому не давать в долг деньги и не оправдываться за это;
не экономить на здоровье — никаких дешевых макарон и синтетических носков;
примерно продумывать меню на неделю и ходить в магазин со списком;
готовить дома, но иногда не отказывать себе в чашке кофе и оверпрайс-круассане;
раз в сезон перебирать шкаф, покупать обувь из натуральной кожи и качественные долговечные вещи;
ездить на велосипеде с марта по ноябрь, такси вызывать только в самом крайнем случае;
Бюджетные развлечения Марии в Беларуси
ходить за книгами в районную библиотеку;
пользоваться бесплатной медициной — это и анализы, и осмотры, и УЗИ, и ФГДС;
найти свои, идеально подходящие средства для ухода — и закупать их большими объемами;
помогать близким из профицита — порадовать маму, подбросить копеечку крестникам, купить подарок парню тогда, когда у меня действительно есть лишние деньги.
Благодаря такому подходу к 28 годам я посмотрела 22 страны, купила всю нужную мне технику, включая хороший смартфон и качественные наушники, сформировала подушку безопасности.
Поездки в Италию и на Шри-Ланку
Понемногу помогаю родителям и готовлюсь к новым вызовам: вместе с парнем мы мечтаем о квартире побольше, заводим разговоры о детях. Мне очень хочется съездить в недешевые страны, такие как США, Австралия, Нидерланды. Надеюсь, со временем все цели будут достигнуты.