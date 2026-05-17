17 мая 2026, воскресенье, 12:48
ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки Эболы в Африке

  • 17.05.2026, 11:43
Фото: Reuters

Утвержденных вакцин или лекарств против этого штамма просто нет.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде международной чрезвычайной ситуацией.

Об этом сообщает ВОЗ.

В ВОЗ заявили, что ситуация соответствует критериям чрезвычайного происшествия международного значения из-за риска распространения болезни за пределы региона, однако пока речь не идет о пандемии.

Что известно о вспышке

По состоянию на 16 мая 2026 года в провинции Итури в Демократической Республике Конго подтвердили восемь случаев заражения вирусом Бундибугио. Кроме того, медики зафиксировали 246 подозреваемых случаев и 80 подозреваемых смертей.

Новые случаи также обнаружили в Уганде. В столице страны Кампале 15 и 16 мая подтвердили два случая заражения, один из которых стал летальным. Оба пациента прибыли из Демократической Республики Конго. Еще один подтвержденный случай зафиксировали в Киншасе после возвращения человека из Итури.

В ВОЗ отметили, что реальное количество инфицированных может быть значительно больше, поскольку в регионе фиксируют многочисленные кластеры смертей и подозрительные случаи вирусной геморрагической лихорадки.

Почему ситуация вызывает беспокойство

По данным организации, отдельное беспокойство вызывают случаи смерти медицинских работников в клиниках, что может свидетельствовать о распространении инфекции в медицинских учреждениях и проблемы с системой контроля заражений.

В ВОЗ также обратили внимание на гуманитарный кризис, высокую мобильность населения и нестабильную ситуацию в регионе, которые повышают риск дальнейшего распространения вируса.

Кроме того, пока не существует утвержденных вакцин или специального лечения именно для вируса Бундибугио, в отличие от других штаммов Эболы.

В ВОЗ предупредили, что соседние с Демократической Республикой Конго государства имеют высокий риск дальнейшего распространения болезни из-за активных транспортных и торговых связей.

В организации отметили необходимость усиления противоэпидемических мероприятий, а также обеспечения готовности стран к сдерживанию возможного распространения вируса.

Генеральный директор ВОЗ в соответствии с положениями Международных медико-санитарных правил в ближайшее время должен созвать Комитет по чрезвычайным ситуациям. Ожидается, что эксперты предоставят рекомендации государствам относительно дальнейших действий и возможных временных ограничений в рамках реагирования на ситуацию.

