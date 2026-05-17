Одна и та же услуга для детской больницы в Минске внезапно стала вдвое дороже 1 17.05.2026, 12:40

Аналитики нашли странную «схему» в тратах из бюджета.

Столичная компания «Экология города плюс» оказывает услуги госструктурам и выигрывает закупки с привлекательными ценами. Но итоговые суммы договоров заметно вырастают и значительно превышают то, что изначально было заявлено на тендерах. Только по двум таким эпизодам возможная переплата могла составить около 20 тысяч рублей. Об этом пишут авторы проекта «Открытые закупки».

Авторы анализа считают, что «Экология города плюс» могло использовать схему, при которой компания заходила в госзакупки с низкой ценой, а затем получала договоры или допсоглашения уже на значительно большие суммы. Только по двум названным исследователями эпизодам потенциальное удорожание составило около 20 тысяч рублей.

Первый случай связан с закупкой Минской областной детской клинической больницы на вывоз и размещение бытовых отходов. В январе 2026 года «Экология города плюс» предложила выполнить услуги за 18 472,61 рубля. После того как процедура была признана несостоявшейся, больница объявила закупку из одного источника на тот же предмет и тот же период. Единственным участником снова стала «Экология города плюс», но цена уже выросла до 34 333,20 рубля. Разница — 15 860,59 рубля, или более 85%. Деньги на оплату услуг взяли из бюджета.

«То есть компания пришла в конкурентную процедуру с одной ценой. После провала процедуры пришла в закупку из одного источника с ценой почти вдвое выше. Заказчик получил того же поставщика, тот же предмет закупки, тот же период оказания услуг — но уже за другие деньги», — объясняют авторы.

Второй эпизод касается договора с Минским областным клиническим госпиталем инвалидов ВОВ имени П.М. Машерова. В 2025 году компания выиграла закупку с ценой 16 330,20 рубля, однако позже по допсоглашению срок договора продлили, а сумму увеличили до 20 476,20 рубля. Рост составил 4146 рублей, или около 25%.

Формально закупка из одного источника после несостоявшейся процедуры возможна. Однако в первом случае, как утверждается в материалах, заказчик, предмет закупки, сроки и техническое задание остались прежними, а изменилась только цена. Во втором случае вопросы вызвало увеличение суммы договора и продление оказания услуг без новой конкурентной процедуры.

«Экология города плюс» входит в группу «Экология города». Штат — свыше 600 сотрудников, а среди партнеров указаны Belavia, «Газпром», «Корона», МАПИД, МТЗ, Национальный аэропорт Минск.

