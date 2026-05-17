БПЛА поразили главный российский аэропорт «Шереметьево»3
- 17.05.2026, 12:15
В Москве массово задерживали авиарейсы.
Ночью в воскресенье, 17 мая, дроны атаковали Московскую область РФ. Взрывы прозвучали в Клине, Зеленограде, Сходне, Химках, Дедовске, Дурыкино.
Рано утром на территории «Шереметьево» было зафиксировано падение обломков БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Отмечалось, что обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов.
Из-за атаки аэропорты столичного региона РФ были временно закрыты на вылет и прилет воздушных судов. Более 200 авиарейсов задержано и отменено в Шереметьево, свыше 75 — во Внуково. Также ограничения действовали в Домодедово и Жуковском. Всего операция «Ковер» длилась около 4 часов.
По данным российских каналов, под удар дронов попали Московский НПЗ, нефтеналивная станция «Солнечногорская» в деревне Дурыкино, предприятие «Транснефти» и технопарк «Элма», производящий электронику для военных нужд в Зеленограде, машино-конструкторское бюро «Радуга» в Дубне и др.