«Москва отныне не спит»: показан дрон, атаковавший столицу РФ

«Москва отныне не спит»: показан дрон, атаковавший столицу РФ3
- 17.05.2026, 12:49
Пожары в регионе до сих пор бушуют.
Командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) продемонстрировал один из дронов, с помощью которых сегодня атаковали Москву.
Соответствующее фото он опубликовал в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
«Moscow отныне never sleeps», — написал он.
Последствия
По данным Telegram-канала Exilenova+, в настоящее время в Московской области продолжают бушевать пожары после атаки беспилотников. В частности, до сих пор горит нефтеналивная станция в Дурикино.
Также в соцсетях распространяется момент атаки на Московский НПЗ.