«Москва отныне не спит»: показан дрон, атаковавший столицу РФ 3 17.05.2026, 12:49

Пожары в регионе до сих пор бушуют.

Командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) продемонстрировал один из дронов, с помощью которых сегодня атаковали Москву.

Соответствующее фото он опубликовал в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

«Moscow отныне never sleeps», — написал он.

Последствия

По данным Telegram-канала Exilenova+, в настоящее время в Московской области продолжают бушевать пожары после атаки беспилотников. В частности, до сих пор горит нефтеналивная станция в Дурикино.

Также в соцсетях распространяется момент атаки на Московский НПЗ.

