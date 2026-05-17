закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 13:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Москва отныне не спит»: показан дрон, атаковавший столицу РФ

3
  • 17.05.2026, 12:49
  • 1,878
«Москва отныне не спит»: показан дрон, атаковавший столицу РФ

Пожары в регионе до сих пор бушуют.

Командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) продемонстрировал один из дронов, с помощью которых сегодня атаковали Москву.

Соответствующее фото он опубликовал в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

«Moscow отныне never sleeps», — написал он.

Последствия

По данным Telegram-канала Exilenova+, в настоящее время в Московской области продолжают бушевать пожары после атаки беспилотников. В частности, до сих пор горит нефтеналивная станция в Дурикино.

Также в соцсетях распространяется момент атаки на Московский НПЗ.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина