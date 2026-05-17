В Каспийском море поражен сторожевой корабль флота РФ 1 17.05.2026, 13:40

Расстояние до территорий, подконтрольных ВСУ, составляет более тысячи километров.

Ночью 16 и 17 мая Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ активно атаковали военные цели ВС РФ в ближнем и дальних тылах.

Поражен, среди прочего, сторожевой корабль агрессора. Подробности и кадры опубликовал командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.

Речь идет о пограничном сторожевом корабле проекта 10410 «Светляк». Он был атакован у Каспийска (Дагестан, РФ). До территорий, подконтрольных ВСУ, более 1 тыс. км. Степень повреждения борта уточняется. Экипаж насчитывает около 30-40 человек. Пострадали ли они, неизвестно. Москва хранит молчание.

Помимо этого, на территории оккупированного Крыма дроны ВСУ успешно атаковали узел стратегической защищенной связи Черноморского флота РФ.

В целом, по данным «Мадяра», за эти две ночи СБС поразили 46 военных целей в РФ, а также на оккупированных территориях. Под удар попали зенитный комплекс «Тор-М2» на Луганщине, поезд с топливом для ВС РФ на Донбассе, портовые краны в Бердянске, пункт управления беспилотниками и командный пункт ВС РФ в той же Донецкой области.

