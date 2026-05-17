17 мая 2026, воскресенье, 14:32
Отдохнуть в жару: какие аквапарки есть в Беларуси

  17.05.2026, 14:12
В некоторых цены для взрослых — около 10 рублей в час.

Лето и длинные каникулы для детей уже близко, да и столбик термометра наконец стал ползти вверх. А с приходом тепла сразу приходят мысли об отдыхе. Ради него можно съездить в аквапарки, которые есть не только в Минске. Такие комплексы работают в Кобрине, Жлобине, Пружанах, Молодечно, Осиповичах, Гродно и в паре санаториев — на «Куфар Путешествия» проверили, сколько стоит их посещение.

Аквапарк в Кобрине

Адрес: ул. Гастелло, 15

Этот вариант хорошо подходит для отдыха с детьми. Сам аквапарк небольшой и без суеты, но есть три водные горки: 49, 27 и 10 метров. Бассейн 25-метровый и не очень глубокий, дорожек пять. Для детей есть лягушатник с водопадом, взрослые могут развлечься в джакузи или гидромассажем.

Хотя здесь есть зал с финской сауной, русской баней и турецким хаммамом, взрослым может быстро наскучить это место из-за небольшого разнообразия развлечений. В наличии кафе, но в отзывах иногда пишут про тесные раздевалки и перебои с работой саун.

Цены: от 18 рублей в час — взрослым, от 15 — для детей до 14 лет. Для посещения и саун, и аквапарка, и бассейна нужно покупать комплексный билет на 2−3 часа — он дороже.

Аквапарк в Жлобине

Адрес: ул. К. Маркса, 3/1

Этот аквапарк работает только летом и расположен в большом спортивно-оздоровительном комплексе с ледовой ареной, бассейнами, гостиницей, кафе, саунами и другими услугами. Все это работает на базе Центра олимпийского резерва по хоккею с шайбой и плаванию.

Для развлечений здесь предусмотрены большая винтовая горка для взрослых или детей постарше, детская зона с лягушатником, водопадом и двумя маленькими горками для малышей, «ленивая река», джакузи, гейзеры, водопады и лежаки с гидромассажем. Вдобавок работают сауны: русская, турецкая и финская. Правда, их посещение обычно нужно бронировать заранее, а кроме них заняться взрослым здесь особенно нечем, что может быть минусом.

Цены: на 2026 год пока не опубликованы, но в прошлом сезоне билет стоил от 17 рублей за час в аквазоне, семейный — 64 рубля за первый час.

Аквапарк в Пружанах

Адрес: ул. Заводская, 19

Один из самых доступных вариантов для семейного отдыха, особенно если есть маленькие дети, для которых здесь будет раздолье. Но и взрослым найдется чем заняться: внутри есть 25-метровый бассейн на шесть дорожек, две спиральные горки, «ленивая река», джакузи, лягушатник с детскими горками, гейзеры, водопады и гидромассаж. Есть и сауна.

Нужно учитывать, что детей ростом до 1,3 метра на горки не допустят. А «народные» цены обусловлены тем, что ремонт в аквапарке немного «уставший» — любителям эстетики это может не понравиться.

Цены: один час посещения аквапарка с бассейном — 10 рублей для взрослых и 8 рублей для детей.

Аквапарк в Молодечно

Адрес: ул. Великий Гостинец, 102

Самый удобный вариант, если ехать из Минска: до Молодечно всего около 70 км. Как и в Жлобине, здесь аквапарк расположен в Ледовом дворце, поэтому, если надоест купаться, можно тут же отправиться играть в боулинг или бильярд.

В самой водной зоне три горки: одна с крутыми поворотами, вторая подойдет для маленьких детей, и еще одна — самая высокая (правда, не всегда работает). Бассейн стандартный, 25-метровый, дорожки всего четыре. Также в наличии лягушатник с небольшой горкой, джакузи, водопады, гидромассаж, а еще — сауна и хаммам.

Все это довольно компактно расположено, поэтому можно держать детей в поле зрения и при этом заниматься своими делами. Но есть и недостатки: состояние душевых не самое лучшее, а в самом здании нет кафе для того, чтобы перекусить.

Цены: за 45 минут — 12 рублей для взрослых, 10 рублей для детей до 14 лет.

Аквапарк в Осиповичах

Адрес: ул. Юбилейная, 44А

Этот аквапарк относительно новый: открылся он в 2018 году и подойдет тем, кто ищет бюджетный вариант без особых притязаний. Бассейн 25-метровый, но на три дорожки, есть 40-метровая горка с «заворотами», обычная горка, «ленивая река» с круговым течением, лягушатник с детской горкой, гейзеры, водопады и гидромассаж. Расположены эти развлечения на компактной территории, поэтому тем, кто любит масштабные комплексы, вряд ли понравится.

Сауна доступна лишь за отдельную плату, зато в здании есть кафе — далеко за перекусом идти не нужно. При этом, например, зона душевых и шкафчиков уже требует ремонта, а без резиновой шапочки в аквазону не пустят.

Цена: аквазона без бассейна 9 рублей для взрослых и 6,7 рубля для детей за 1,5 часа, с бассейном — 11 и 9 рублей соответственно.

Аквапарк в Гродно

Адрес: ул. М. Горького, 82

Это место больше похоже на большой бассейн с различными водными развлечениями и насыщенной СПА-зоной. Аттракционов и адреналина здесь точно не найти: для взрослых всего две горки для взрослых, еще одна — для малышей. Бассейн зато 50-метровый с четырьмя дорожками, есть лягушатник, гидропушки и джакузи. В СПА-зоне расположены сауна, римская парная, турецкая баня, души впечатлений, инфракрасная кабина с солевым туманом и снегогенератор.

Из минусов можно отметить прохладную воду, о которой нередко упоминают в отзывах посетители. Но для детей здесь есть все, чтобы их развлечь.

Цена: 14 рублей для взрослых и 11 рублей для детей за 1 час. СПА-комплекс оплачивается отдельно — 0,6 рубля за минуту.

Аквапарк «Лебяжий» в Минске

Адрес: пр-т Победителей, 120

Это самый большой аквапарк Беларуси и вариант для тех, кто хочет придумать отдых на целый день, не выезжая из Минска. Развлечений здесь много: водных горок аж 11, два детских водных городка с лягушатниками, «ленивая река», волновой бассейн, джакузи, гейзеры, фонтаны, водопады, гидромассажные пушки и тропический «Дождевой грот». Есть даже серфинг-тренажер, а в жару открывается зона на открытом воздухе со своими бассейнами и горками.

Также в доступе для отдыхающих СПА-зона, кафе, фудкорт, водный бар… Минус только один — большие очереди и толпы людей. Чтобы попасть в «Лебяжий» в выходной, лучше не спать допоздна и приходить прямо к открытию. Отдельный момент — цены, которые сложно назвать доступными.

Цены: в 2026 году начинаются от 94 рублей для взрослых (от 63−73 рублей для детей в зависимости от возраста) за 3 часа аквазоны. С доступом в СПА — от 126 рублей для взрослых (от 68−84 рубля для детей в зависимости от возраста).

Аквапарк «Фристайл» в Минске

Адрес: ул. Сурганова, 4А

Место более компактное и спокойное, чем «Лебяжий», но может стать альтернативой для тех, кто избегает шума и больших скоплений людей. Тем более повеселиться можно и здесь: внутри — шесть горок разного уровня сложности, детский водный городок с двумя бассейнами, «ленивая река», большой водопад, джакузи, гидропушки и кафе-бар прямо в аквазоне.

В банно-термальном комплексе можно погреться в саунах, посидеть в инфракрасных комнатах или пройтись по зонам с гидромассажем. Развлечения найдутся для всех: и для родителей, и для детей. Часть горок понравится взрослым, для детей есть бассейны разной глубины.

Цены: в аквазону и банно-термальный комплекс билет обойдется 70 рублей для гостей с 16 лет и 60 рублей для детей — за 3 часа. За 4 часа — 80 и 70 рублей соответственно. Можно приобрести семейные билеты на весь день — от 300 рублей.

Кроме того, аквапарки есть в санаториях. В «Озерном» (под Гродно) и в «Ружанском» (Брестская область) отдохнуть пускают не только тех, у кого есть путевка, но и по отдельным входным билетам. Минус только в том, что это довольно компактные и скромные аквазоны, где взрослым может быть скучновато, если не пользоваться саунами. Эти варианты лучше подойдут семьям с детьми.

