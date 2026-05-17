ЦАХАЛ ликвидировал организатора нападения ХАМАС на Израиль
- 17.05.2026, 14:24
Израильские военные уничтожили Изз ад-Дина аль-Хаддада, которого считали одним из главных организаторов атаки 7 октября 2023 года. Как сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, аль-Хаддад возглавлял военное крыло ХАМАС — «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама». «Мы ликвидировали одного из главных террористов, ответственных за резню 7 октября», — заявил глава правительства.
Гибель аль-Хаддада подтвердило и само движение ХАМАС. По данным палестинской стороны, вместе с командиром в результате израильского удара погибли его жена и дочь.
7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль, прорвавшись в приграничные города и кибуцы. Тогда, по израильским данным, погибли около 1200 человек (в основном гражданские) и 251 был взят в заложники.
В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», включавшую авиаудары и наземное вторжение в сектор Газа. В октябре 2025 года при посредничестве США, Египта, Катара и Турции в Шарм-эш-Шейхе было подписано соглашение о прекращении огня.