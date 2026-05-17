закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 15:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Мужчины совсем не осознают, в каком мире приходится жить женщинам»

  • 17.05.2026, 14:44
«Мужчины совсем не осознают, в каком мире приходится жить женщинам»

Белоруса возмутило, что БелЖД продает билеты в «женские купе» — ему ответили.

На днях белорус Александр, который занимается организацией походов и немало путешествует, пытался купить билет из Барановичей в Минск на поезд, следующий из Бреста до Москвы. Но, несмотря на наличие пары свободных мест, сделать этого не вышло: они остались лишь в купе для женщин. «Это такая акция к году женщины 2026?» — возмутился в Threads Александр. На самом деле «акции» уже очень много лет, пишет «Зеркало».

«Мужчины совсем не осознают, в каком мире приходится жить женщинам»

Судя по словам Александра, в вагоне № 8 состава 004Б «Брест (Брест-Центральный) — Москва», куда он пытался купить билет на 17 мая, остались только два свободных места — и оба в женском купе.

«Оказывается у нас уже отдельные купе для женщин появились в поездах Беларуси. Потом, наверное, отдельные вагоны сделают, как в Иране. Это такая акция к году женщины 2026? Нужно купить билет, свободные места, доступны только женщинам. Что, не пустят?» — возмущался мужчина.

Пост за сутки собрал почти 200 тысяч просмотров и практически тысячу комментариев. За возможность ездить в купе без мужчин преимущественно вступились женщины.

«Покажите, хоть одну женщину, которая хотела бы ехать с незнакомыми мужиками вместе».

«Ни разу не ехала в тишине и спокойствии с мужчинами в купе. Все они почему-то считают, что со мной нужно много разговаривать, отпускать идиотские шутки, флиртовать и так далее».

«Мужики, это вам пора задумываться, что вы делаете не так, раз женщины хотят дистанцироваться».

«А что, с мужиками не нравится ехать? Понятно».

«Я как-то тоже немного недоумевала на тему транспорта, ну какие приставания в общественном месте, люди ж кругом. Пока не проснулась от поглаживания моей ноги соседом по купе. Мне повезло с нервной системой, я ору, пинаюсь и всячески проявляю агрессию. Но другая могла бы замереть от шока, и это зашло бы неизвестно куда. А окружающие просто игнорируют: «Сами разберутся, если она молчит, значит ей нравится».

После этого текста вы не будете спрашивать, почему жертва изнасилования не пошла в милицию. Объясняем — на конкретных примерах

«Пару раз ехала в купе с мужчинами. Попутчики оба раза были очень приятными, не мешали, не буянили, вели себя очень вежливо и прилично, помогли с чемоданом. Но когда ты заходишь в купе и видишь только мужчин, первая реакция — это страх».

«Мужчины, наверное, совсем не осознают, в каком мире приходится жить женщинам. По крайней мере, хочется верить, что дело действительно в этом. Ко мне 11-летней в троллейбусе приставал мужик (приставал = трогал), а я замерла, а потом начала терять сознание (а если бы это было в купе?). Подругу в купе днем подвыпивший мужик удерживал, хватал ее за разные части тела, шлепал, потому что у него были претензии к женщинам и она должна была просить прощения за всех его бывших. Таких историй миллион, а им обидно».

«Этот пост только подтверждает — нам нужны отдельные купе. Только неадекват начнет таким возмущаться», — категорично заявила пользовательница, подписанная как Lana. А человек с ником greendeelowow привел пример покупки билета на российский поезд 240С, следующий из Ростова-на-Дону в Дербент: там есть и чисто мужские купе. Мол, «по какому поводу истерика», непонятно — удобные варианты должны быть для всех.

Тем временем практика выделения разделенных по полу купе существует на белорусской железной дороге уже более 20 лет. В 2017 году в газете «Рэспубліка» отмечалось, что сотрудников и сотрудниц железной дороги регулярно просят разместить их в однополом купе — и чаще с таким запросом обращаются именно женщины.

Правда, доступна опция не на всех поездах и маршрутах — вероятно, поэтому многие никогда не слышали об этом, как Александр из Threads.

— Продажа билетов с формированием женских и мужских купе производится на фирменные поезда, следующие в международном сообщении <…> Принцип продажи такой: если пассажирка приобретает билет в свободное купе, то оно автоматически помечается как женское. Оставшиеся три места предлагаются только женщинам. По аналогичной схеме формируется и мужское купе. На стоимости билета выбор однополого купе никак не отражается. Такая услуга действительно востребована, особенно женщинами, которые в силу разных причин не хотят находиться с мужчинами в купе, — отмечал в том же 2017 году первый заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Дрожжа.

Тогда же Дрожжа признавал, что распространять практику однополых купе на все поезда не будут. Все из-за выгоды: на части маршрутов «есть высокая вероятность того, что где-то в женских купе места останутся пустыми».

В комментариях к посту Александра замечали, что его аналогия с Ираном не подходит, поскольку в Беларуси покупка таких мест — «выбор, а не обязанность». Однако даже в мусульманских странах дело не всегда в ограничениях. Например, в метрополитене Тегерана действительно есть вагоны, которыми могут пользоваться только женщины, но никто не запрещает пассажиркам ехать в других вагонах, вместе с мужчинами.

Кроме того, практика разделений вагонов поездов (как городских, так и дальнего следования) существует в разных частях мира. Например, у некоторых железнодорожных перевозчиков Германии, метро Мехико в Мексике, а также в пригородных и городских электричках Токио и Осаки (Япония).

Зачем же эти особые вагоны? Такая практика объясняется обеспечением психологического комфорта для женщин и тем, что они могут избежать домогательств, приставаний и других насильственных практик, которые нередко происходят в общественном транспорте — и в Беларуси тоже. Можно вспомнить, например, относительно недавний случай в Минске, когда выпивший мужчина дотрагивался гениталиями до школьницы в салоне троллейбуса. Похожая история меньше чем через год случилась в Гомеле — там мужчина приставал к 11-летней девочке.

Что уже говорить о купе поезда — замкнутом пространстве, где может не быть свидетелей и в котором необходимо находиться несколько, а то и десятки часов наедине с попутчиками.

Некоторые (в том числе политики) считают введение раздельных — женских и мужских — зон в транспорте «шагом назад», якобы такие методы в современном обществе воспринимаются как устаревшие. В то же время Эндрю Ньютон, преподаватель криминологии в ениверситете Хаддерсфилда (Англия), уверен: это не так. На ситуацию, с его точки зрения, стоит смотреть иначе.

— Внутри движущегося вагона пассажир фактически оказывается в плену, находясь рядом с незнакомыми людьми в замкнутом пространстве, практически не имея контроля над тем, куда и когда он может двигаться, а также кто входит и выходит из вагона, — объясняет Ньютон. — Это не похоже на посетителя бара, который может уйти в любой момент, если почувствует себя в опасности, или на пешехода, который может выбрать другой маршрут, если ему так удобнее.

Впрочем, к эффективности практики все равно есть вопросы. Например, в уже упомянутом Мехико почти за 20 лет существования женских вагонов количество случаев домогательств в метро снизилось лишь на 2,9%. С одной стороны, и это хорошо. С другой — правительство рассчитывало на более впечатляющие улучшения. По мнению Ньютона, женские вагоны или купе действительно, возможно, не лучшее решение. Но то, что они привлекают внимание к проблеме безопасности в общественном пространстве — уже хорошо.

Интересно, что в Украинской железной дороге от такой практики пока отказались, хотя и обсуждали ее в 2023 году. Причины: невозможность проверить пол человека при покупке билета, а также низкий спрос на специальные «мужские» и «женские» купе (его проверяли, когда практику вводили экспериментально).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина