«Мужчины совсем не осознают, в каком мире приходится жить женщинам» 17.05.2026, 14:44

Белоруса возмутило, что БелЖД продает билеты в «женские купе» — ему ответили.

На днях белорус Александр, который занимается организацией походов и немало путешествует, пытался купить билет из Барановичей в Минск на поезд, следующий из Бреста до Москвы. Но, несмотря на наличие пары свободных мест, сделать этого не вышло: они остались лишь в купе для женщин. «Это такая акция к году женщины 2026?» — возмутился в Threads Александр. На самом деле «акции» уже очень много лет, пишет «Зеркало».

Судя по словам Александра, в вагоне № 8 состава 004Б «Брест (Брест-Центральный) — Москва», куда он пытался купить билет на 17 мая, остались только два свободных места — и оба в женском купе.

«Оказывается у нас уже отдельные купе для женщин появились в поездах Беларуси. Потом, наверное, отдельные вагоны сделают, как в Иране. Это такая акция к году женщины 2026? Нужно купить билет, свободные места, доступны только женщинам. Что, не пустят?» — возмущался мужчина.

Пост за сутки собрал почти 200 тысяч просмотров и практически тысячу комментариев. За возможность ездить в купе без мужчин преимущественно вступились женщины.

«Покажите, хоть одну женщину, которая хотела бы ехать с незнакомыми мужиками вместе».

«Ни разу не ехала в тишине и спокойствии с мужчинами в купе. Все они почему-то считают, что со мной нужно много разговаривать, отпускать идиотские шутки, флиртовать и так далее».

«Мужики, это вам пора задумываться, что вы делаете не так, раз женщины хотят дистанцироваться».

«А что, с мужиками не нравится ехать? Понятно».

«Я как-то тоже немного недоумевала на тему транспорта, ну какие приставания в общественном месте, люди ж кругом. Пока не проснулась от поглаживания моей ноги соседом по купе. Мне повезло с нервной системой, я ору, пинаюсь и всячески проявляю агрессию. Но другая могла бы замереть от шока, и это зашло бы неизвестно куда. А окружающие просто игнорируют: «Сами разберутся, если она молчит, значит ей нравится».

«Пару раз ехала в купе с мужчинами. Попутчики оба раза были очень приятными, не мешали, не буянили, вели себя очень вежливо и прилично, помогли с чемоданом. Но когда ты заходишь в купе и видишь только мужчин, первая реакция — это страх».

«Мужчины, наверное, совсем не осознают, в каком мире приходится жить женщинам. По крайней мере, хочется верить, что дело действительно в этом. Ко мне 11-летней в троллейбусе приставал мужик (приставал = трогал), а я замерла, а потом начала терять сознание (а если бы это было в купе?). Подругу в купе днем подвыпивший мужик удерживал, хватал ее за разные части тела, шлепал, потому что у него были претензии к женщинам и она должна была просить прощения за всех его бывших. Таких историй миллион, а им обидно».

«Этот пост только подтверждает — нам нужны отдельные купе. Только неадекват начнет таким возмущаться», — категорично заявила пользовательница, подписанная как Lana. А человек с ником greendeelowow привел пример покупки билета на российский поезд 240С, следующий из Ростова-на-Дону в Дербент: там есть и чисто мужские купе. Мол, «по какому поводу истерика», непонятно — удобные варианты должны быть для всех.

Тем временем практика выделения разделенных по полу купе существует на белорусской железной дороге уже более 20 лет. В 2017 году в газете «Рэспубліка» отмечалось, что сотрудников и сотрудниц железной дороги регулярно просят разместить их в однополом купе — и чаще с таким запросом обращаются именно женщины.

Правда, доступна опция не на всех поездах и маршрутах — вероятно, поэтому многие никогда не слышали об этом, как Александр из Threads.

— Продажа билетов с формированием женских и мужских купе производится на фирменные поезда, следующие в международном сообщении <…> Принцип продажи такой: если пассажирка приобретает билет в свободное купе, то оно автоматически помечается как женское. Оставшиеся три места предлагаются только женщинам. По аналогичной схеме формируется и мужское купе. На стоимости билета выбор однополого купе никак не отражается. Такая услуга действительно востребована, особенно женщинами, которые в силу разных причин не хотят находиться с мужчинами в купе, — отмечал в том же 2017 году первый заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Дрожжа.

Тогда же Дрожжа признавал, что распространять практику однополых купе на все поезда не будут. Все из-за выгоды: на части маршрутов «есть высокая вероятность того, что где-то в женских купе места останутся пустыми».

В комментариях к посту Александра замечали, что его аналогия с Ираном не подходит, поскольку в Беларуси покупка таких мест — «выбор, а не обязанность». Однако даже в мусульманских странах дело не всегда в ограничениях. Например, в метрополитене Тегерана действительно есть вагоны, которыми могут пользоваться только женщины, но никто не запрещает пассажиркам ехать в других вагонах, вместе с мужчинами.

Кроме того, практика разделений вагонов поездов (как городских, так и дальнего следования) существует в разных частях мира. Например, у некоторых железнодорожных перевозчиков Германии, метро Мехико в Мексике, а также в пригородных и городских электричках Токио и Осаки (Япония).

Зачем же эти особые вагоны? Такая практика объясняется обеспечением психологического комфорта для женщин и тем, что они могут избежать домогательств, приставаний и других насильственных практик, которые нередко происходят в общественном транспорте — и в Беларуси тоже. Можно вспомнить, например, относительно недавний случай в Минске, когда выпивший мужчина дотрагивался гениталиями до школьницы в салоне троллейбуса. Похожая история меньше чем через год случилась в Гомеле — там мужчина приставал к 11-летней девочке.

Что уже говорить о купе поезда — замкнутом пространстве, где может не быть свидетелей и в котором необходимо находиться несколько, а то и десятки часов наедине с попутчиками.

Некоторые (в том числе политики) считают введение раздельных — женских и мужских — зон в транспорте «шагом назад», якобы такие методы в современном обществе воспринимаются как устаревшие. В то же время Эндрю Ньютон, преподаватель криминологии в ениверситете Хаддерсфилда (Англия), уверен: это не так. На ситуацию, с его точки зрения, стоит смотреть иначе.

— Внутри движущегося вагона пассажир фактически оказывается в плену, находясь рядом с незнакомыми людьми в замкнутом пространстве, практически не имея контроля над тем, куда и когда он может двигаться, а также кто входит и выходит из вагона, — объясняет Ньютон. — Это не похоже на посетителя бара, который может уйти в любой момент, если почувствует себя в опасности, или на пешехода, который может выбрать другой маршрут, если ему так удобнее.

Впрочем, к эффективности практики все равно есть вопросы. Например, в уже упомянутом Мехико почти за 20 лет существования женских вагонов количество случаев домогательств в метро снизилось лишь на 2,9%. С одной стороны, и это хорошо. С другой — правительство рассчитывало на более впечатляющие улучшения. По мнению Ньютона, женские вагоны или купе действительно, возможно, не лучшее решение. Но то, что они привлекают внимание к проблеме безопасности в общественном пространстве — уже хорошо.

Интересно, что в Украинской железной дороге от такой практики пока отказались, хотя и обсуждали ее в 2023 году. Причины: невозможность проверить пол человека при покупке билета, а также низкий спрос на специальные «мужские» и «женские» купе (его проверяли, когда практику вводили экспериментально).

