Белорусов предупредили о хищных мухах, которых нельзя трогать руками 17.05.2026, 15:12

Биолог обратилась к дачникам.

Белорусский биолог Юлия Кондратенок предупредила садоводов и огородников, каких мух не следует прогонять с растений, сообщается на канале Procvetok.

«Это хищная муха ктырь. Охотится на других насекомых, в том числе вредных, а растениям никоим образом не вредит», - предупредила биолог.

Она рассказала, что ктыри - естественные регуляторы численности вредителей в саду и огороде. Они снижают популяцию тли, листоедов, пилильщиков, плодожорок.

И хорошо еще то, что для человека такие мухи безвредны. И все-таки голыми руками их лучше не трогать. Они могут прокусить кожу в целях самообороны, а укус этот сравним с укусом пчелы или осы.

