Белорусская клубника оказалась дороже импортной 17.05.2026, 15:33

Какие цены на ягоды на столичном рынке.

Цены на голубику на столичном Комаровском рынке доходят до 110 рублей. На прилавках стало больше клубники, но отечественная выходит дороже импортной. Об этом сообщает издание «Минск-новости».

Клубнику сейчас можно найти почти на каждом рынке. В зависимости от происхождения и качества ягоды стоят от 9,90 до 22,90 рубля за килограмм. При этом белорусская ягода пока заметно дороже — за нее просят от 25 до 54 рублей.

Голубика на прилавках пока импортная, поэтому цены остаются высокими: от 45 до 110 рублей за килограмм. Продавцы ожидают, что в июне появится отечественная, и тогда, как утверждается, стоимость должна снизиться.

Недавно на рынках появилась черешня. Пока цены высокие и на нее: за килограмм просят от 22,90 до 120 рублей.

