17 мая 2026, воскресенье, 17:12
В Беларуси назвали новый участок, на котором контролируют среднюю скорость

  • 17.05.2026, 16:26
Водителям на заметку.

Новый участок, на котором контролируют среднюю скорость, появился на белорусской дороге, пишет издание «На страже».

С 15 мая участок контроля средней скорости движения появился в Слонимском районе Гродненской области на автодороге Р-99 Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно. Отмечается, что его протяженность - 9 км: с 43 по 52 км дороги.

«Система контролирует скоростные ограничения: для легковых автомобилей, мотоциклов и автобусов - 90 км/ч, для грузового транспорта - 70 км/ч», - говорится в сообщении.

