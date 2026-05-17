В Беларуси назвали новый участок, на котором контролируют среднюю скорость
- 17.05.2026, 16:26
Водителям на заметку.
Новый участок, на котором контролируют среднюю скорость, появился на белорусской дороге, пишет издание «На страже».
С 15 мая участок контроля средней скорости движения появился в Слонимском районе Гродненской области на автодороге Р-99 Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно. Отмечается, что его протяженность - 9 км: с 43 по 52 км дороги.
«Система контролирует скоростные ограничения: для легковых автомобилей, мотоциклов и автобусов - 90 км/ч, для грузового транспорта - 70 км/ч», - говорится в сообщении.