Белорус Колосов продлил контракт с «Филадельфией» 1 17.05.2026, 16:41

Новый односторонний контракт с голкипером рассчитан на год.

Белорусский голкипер Алексей Колосов продлил контракт с «Филадельфией».

Как сообщается на официальном сайте НХЛ, 23-летний уроженец Минска останется в системе американского клуба еще на год.

Кроме того, по условиям соглашения голкипер сборной Беларуси заработает $850 тыс. вне зависимости от того, будет ли играть в НХЛ или АХЛ.

По предыдущему контракту новичка зарплата Колосова составляла $80 тыс. в год в АХЛ и $832 500 в НХЛ. Также был предусмотрен ежегодный подписной бонус в размере $92 500.

В сезоне-2025/26 Колосов выступал преимущественно за «Лихай-Вэлли» в АХЛ (38 матчей).

В сильнейшей же лиге мира он провел четыре игры, показав коэффициент надежности 4,00 и отразив 83% бросков.

Всего в НХЛ 23-летний голкипер сыграл 21 матча, в среднем пропуская 3,64 шайбы за игру и совершая 86,3% спасений.

Напомним, что права на вратаря в КХЛ принадлежат минскому «Динамо».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com