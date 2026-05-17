17 мая 2026, воскресенье, 17:13
Белорус Колосов продлил контракт с «Филадельфией»

1
  • 17.05.2026, 16:41
Новый односторонний контракт с голкипером рассчитан на год.

Белорусский голкипер Алексей Колосов продлил контракт с «Филадельфией».

Как сообщается на официальном сайте НХЛ, 23-летний уроженец Минска останется в системе американского клуба еще на год.

Кроме того, по условиям соглашения голкипер сборной Беларуси заработает $850 тыс. вне зависимости от того, будет ли играть в НХЛ или АХЛ.

По предыдущему контракту новичка зарплата Колосова составляла $80 тыс. в год в АХЛ и $832 500 в НХЛ. Также был предусмотрен ежегодный подписной бонус в размере $92 500.

В сезоне-2025/26 Колосов выступал преимущественно за «Лихай-Вэлли» в АХЛ (38 матчей).

В сильнейшей же лиге мира он провел четыре игры, показав коэффициент надежности 4,00 и отразив 83% бросков.

Всего в НХЛ 23-летний голкипер сыграл 21 матча, в среднем пропуская 3,64 шайбы за игру и совершая 86,3% спасений.

Напомним, что права на вратаря в КХЛ принадлежат минскому «Динамо».

