США начали перебрасывать в Польшу части 1-й кавалерийской дивизии
- 17.05.2026, 17:26
В страну уже прибыли более 20% запланированного числа солдат.
США начали перебрасывать части 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худа, штат Техас, в Польшу. Об этом сообщил директор Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Бартош Гродецкий.
«На сегодняшний день более 20% запланированного числа солдат, а также около 70% военной техники были передислоцированы из Форт-Худа в Польшу, что является ключевым фактором обеспечения боеготовности сил», — написал Гродецкий в соцсети X.
Он отметил, что, по оценкам ведомства, изменения в графиках ротации связаны с планами США вывести 2-й кавалерийский полк из Фильсэкка в Германии. По словам Гродецкого, это подразделение могут направить для замены американской бригадной танковой группы, которую планировали отправить в Польшу ранее.