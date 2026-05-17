закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 19:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Брат бывшего главы МИД Турции Чавушоглу умер от огнестрельного ранения

  • 17.05.2026, 18:15
Брат бывшего главы МИД Турции Чавушоглу умер от огнестрельного ранения
Айдын Чавушоглу

5 мая предпринимателя нашли раненым в офисе в Аланье.

Брат бывшего министра иностранных дел Турции, бизнесмен Айдын Чавушоглу, умер в больнице спустя 12 дней после получения огнестрельного ранения. 5 мая предпринимателя нашли раненым в офисе в Аланье, рядом лежал его пистолет. Об этом сообщает Haberturk.

52-летнего Айдына Чавушоглу прооперировали, он оставался в реанимации в критическом состоянии. Бывший глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прервал зарубежную поездку и вернулся в Турцию из-за состояния брата, отмечает Ekonomim.

Похороны Айдына Чавушоглу пройдут 18 мая на центральном кладбище района Тюрклер в Аланье, пишет Hurriyet. В местной прокуратуре не нашли доказательств того, что бизнесмен был убит, но расследование дела продолжается.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина