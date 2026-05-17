Куба после обращения к РФ приобрела сотни БПЛА 17.05.2026, 18:50

Гавана обсуждает возможные атаки на объекты США.

Власти Кубы недавно начали обсуждать планы по использованию более 300 приобретенных дронов для ударов по военным объектам США. Об этом 17 мая сообщил Axios со ссылкой на данные разведки США.

По данным СМИ, целями атаки могут стать военно-морская база США в заливе Гуантанамо на юго-востоке Кубы и город Ки-Уэст (штат Флорида), расположенный примерно в 145 км к северу от Гаваны (столицы Кубы).

Как считает собеседник Axios, эти разведданные, которые могут стать поводом для военных действий США, демонстрируют, насколько администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Кубу как угрозу из-за развития войны с использованием дронов и присутствия иранских военных советников в Гаване.

Представитель Центрального разведывательного управления США сообщил СМИ, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время своей поездки на Кубу 14 мая прямо предупредил местных чиновников о недопустимости участия в военных действиях. Он также призвал их отказаться от тоталитарного правления, в ответ на что США снимут санкции.

По словам представителя ЦРУ, Рэтклифф дал понять, что Куба больше не может служить «платформой для противников, продвигающих враждебные планы» в западном полушарии.

По словам американского высокопоставленного чиновника, в течение последнего месяца кубинские власти обращались к России с просьбой о поставках дополнительных дронов и военного оборудования. Чиновник сослался на перехваченные разведданные, которые также указывают на то, что кубинские разведчики пытаются узнать, как Иран «сопротивлялся» США.

По оценкам американских чиновников, до 5 тыс. кубинских военных воевали на стороне России в войне против Украины, и некоторые из них проинформировали военное руководство острова об эффективности ведения войны с помощью дронов. По оценкам американских чиновников, Россия заплатила правительству Кубы примерно $25 тыс. за каждого военного, направленного в Украину.

Как заявил высокопоставленный чиновник, кубинские военные – «часть мясорубки» Владимира Путина.

