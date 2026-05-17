На тушение возгорания в Москве направили пожарный поезд 5 17.05.2026, 19:27

Ночью столицу РФ атаковали украинские беспилотники.

Для тушения пожара в районе Амурской улицы в Москве направили пожарный поезд. Об этом сообщает Московская железная дорога (МЖД) в своем Telegram-канале.

В составе поезда находится 160 тонн воды и 3,5 тонны пенообразователя.

В районе пожара было перекрыто движение транспорта, сначала в направлении Щелковского шоссе, а затем и в противоположном. На месте инцидента работают пожарные расчеты.

Позднее сообщалось, что пролет эстакады Северо-Восточной хорды (СВХ) прогнулся из-за разгоревшегося под ней пожара.

