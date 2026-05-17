закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 20:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генштаб ВСУ: Украинское оружие зажгло военный завод под Москвой и НПЗ оккупантов

  • 17.05.2026, 19:46
  • 2,110
Генштаб ВСУ: Украинское оружие зажгло военный завод под Москвой и НПЗ оккупантов

ВСУ достали до целей секретными украинскими разработками.

Силы обороны Украины применили вооружение собственной разработки для ударов по объектам в Московской области РФ, поразив завод микросхем и нефтяную станцию. В результате успешной операции на предприятиях вспыхнули пожары.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По информации военных, в ночь на 17 мая подразделения украинской армии нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора.

Для поражения целей в Московской области применили вооружение украинской разработки, среди которого беспилотные системы RS-1 «Барс», FP-1 «Firepoint» и БАРС-СМ «GLADIATOR».

Военное руководство выразило благодарность за эффективную работу воинам 412-й отдельной бригады беспилотных систем, 107-й реактивной артиллерийской бригады, 19-й ракетной бригады «Святая Варвара» и другим подразделениям Сил безопасности и обороны.

В результате атаки под Москвой было поражено предприятие «Ангстрем» в Зеленограде, которое специализируется на производстве микросхем для высокоточного оружия и является важной составляющей российского военно-промышленного комплекса.

Кроме этого, вспыхнула насосная станция «Солнечногорская», которая является критической частью кольцевого нефтепродуктопровода вокруг Москвы и используется для снабжения горючего армии оккупантов.

Кроме глубоких тыловых ударов, украинские защитники отработали по позициям оккупантов на линии фронта и в приграничных районах РФ.

В частности, был поражен вражеский командный пункт в районе Бунге в Донецкой области и пункты управления беспилотниками в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Также под огневое поражение попали скопления живой силы противника в Донецкой и Запорожской областях, а также в Волфинском Курской области РФ.

«Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины», - отметили в Генштабе ВСУ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина