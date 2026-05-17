Самолет «Белавиа» не смог приземлиться в гомельском аэропорту 17.05.2026, 20:25

иллюстративное фото Charter97.org

Воздушное судно летело из Москвы.

Самолет Белавиа на маршруте Москва—Гомель не смог приземлиться в гомельском аэропорту, сообщает «Флагшток».

Пассажирский Embraer, вылетевший из неспокойной Москвы, двигался по обычной траектории. Над Могилевской областью самолет начал кружить возле Славгорода и находился там около 35 минут. В итоге самолет сел в Минске.

Администрации «Белавиа» и Белаэронавигация пока не объясняли причины инцидента.

