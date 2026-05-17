17 мая 2026, воскресенье, 21:07
Возле ТЭЦ в российском Ульяновске загорелись нефтепродукты

  • 17.05.2026, 20:59
Фото: Ateo Breaking

В одном из предприятий в Ульяновске произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. На открытой территории рядом со зданием загорелись нефтепродукты. Площадь пожара достигла 500 кв. м.

Пожар произошел в здании на 9-м Инженерном проезде рядом с ТЭЦ-2. По предварительной информации, загорелось трансформаторное масло, уточнила администрация Ульяновска. Возможной причиной власти назвали жаркую погоду. «Внешних воздействий не зафиксировано»,— указано в сообщении администрации города в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожарные, дежурный по городу и руководство «Управления гражданской защиты» прибыли на место. Глава Ульяновска Александр Болдакин поручил провести проверку соблюдения норм техники безопасности и правил обращения с опасными жидкостями.

Ирина Халип
Юрий Федоренко
Гарри Каспаров
Иван Яковина