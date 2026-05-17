Мадьяр нашел у экс-министра документы, которые не успело уничтожить правительство Орбана 17.05.2026, 21:20

Видео.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что нашел в здании бывшего Министерства строительства и транспорта мешки с измельченными документами и агитационные материалы партии своего предшественника Виктора Орбана.

В воскресенье, 17 мая, Мадьяр опубликовал в Facebook ролик, где показал свои находки.

«Смотрите, что мы нашли в подвале бывшего министерства Яноша Лазара [экс-министра транспорта в правительстве Орбана], — прокомментировал Мадьяр, — мешки с измельченными документами, листовки Фидес, атрибутику DPK [Digitális Polgári Kör — сеть онлайн-сообществ, инициированная Фидес]».

Петер Мадьяр предположил, что чиновники не успевали вывезти документы, поэтому пытались их уничтожить.

Что касается агитационной символики, то он отметил, что это повод для возбуждения уголовных дел, в частности о незаконном финансировании партий.

9 мая в Венгрии состоялось учредительное заседание парламента, на котором избранные в апреле депутаты приняли присягу и официально избрали Петера Мадьяра премьер-министром.

Мадьяр извинился за действия бывшего правительства и уже во второй раз призвал президента Венгрии Тамаша Шуйока уйти в отставку — из-за того, что тот «не смог противостоять ошибкам» правительства Виктора Орбана.

Также Петер Мадьяр отменил режим чрезвычайного положения в Венгрии, введенный его предшественником Виктором Орбаном «из-за угрозы войны». Новый премьер заявил, что страна «возвращается к нормальной жизни».

