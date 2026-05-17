У белорусов снова будут большие выходные
- 17.05.2026, 22:02
Когда.
После отдыха в мае нас снова ждут затяжные выходные, заметил Mlyn.by.
Ждать следующий мини-отпуск белорусам придется не так уж долго.
Уже в середине лета мы снова сможем неплохо восстановить силы.
Короткая рабочая неделя ждет нас в июле.
В 2026-м День Независимости Беларуси выпадает на пятницу, 3 июля. Благодаря этому белорусы будут отдыхать три дня подряд – 3, 4 и 5 июля.
Хорошая новость в том, что отрабатывать эти дни не придется. Праздничная дата откроет выходные дни.
Затем длинный отдых у белорусов будет только в конце года. Выходные выпадут на даты с 25 по 27 декабря.
Ноябрьский же праздник, День Октябрьской революции, придется на субботу. Поэтому дополнительного отдыха белорусам ждать не стоит.