У белорусов снова будут большие выходные 17.05.2026, 22:02

Когда.

После отдыха в мае нас снова ждут затяжные выходные, заметил Mlyn.by.

Ждать следующий мини-отпуск белорусам придется не так уж долго.

Уже в середине лета мы снова сможем неплохо восстановить силы.

Короткая рабочая неделя ждет нас в июле.

В 2026-м День Независимости Беларуси выпадает на пятницу, 3 июля. Благодаря этому белорусы будут отдыхать три дня подряд – 3, 4 и 5 июля.

Хорошая новость в том, что отрабатывать эти дни не придется. Праздничная дата откроет выходные дни.

Затем длинный отдых у белорусов будет только в конце года. Выходные выпадут на даты с 25 по 27 декабря.

Ноябрьский же праздник, День Октябрьской революции, придется на субботу. Поэтому дополнительного отдыха белорусам ждать не стоит.

