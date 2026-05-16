закрыть
16 мая 2026, суббота, 12:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Легендарный командир дронов ВСУ беспрецедентно жестко предупредил Лукашенко

6
  • 16.05.2026, 12:10
  • 3,538
Легендарный командир дронов ВСУ беспрецедентно жестко предупредил Лукашенко

Украина фиксирует каждое движение «минского гауляйтера».

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровди заявил, что Киев отслеживает пролет каждого дрона «Шахед», который залетает в страну со стороны Беларуси, и пригрозил Александру Лукашенко ответственностью за это. Свой пост он опубликовал во всех соцсетях.

«Минский гауляйтер Лукашеску! Мы фиксируем пролет каждого «Шахеда», который, воспользовавшись коридорами Беларуси, направляется в Украину, каждую твою фрикцию и шатание с военным оттенком. Ты можешь сколько угодно крутить усы на камеру и лгать своему народу о «нейтралитете», но твои конечности уже по самые плечи в кровавой юшке убийств гражданских украинцев. Трек следующий: коридор для убийц = соучастие = расплата», — добавил командующий.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия предпринимает новые попытки втянуть Беларусь в войну. Лукашенко, в частности, убеждают присоединиться к российским военным операциям по направлениям на юг и на север от территории Беларуси — либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО — именно с территории Беларуси.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина