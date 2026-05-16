Легендарный командир дронов ВСУ беспрецедентно жестко предупредил Лукашенко 6 16.05.2026, 12:10

3,538

Украина фиксирует каждое движение «минского гауляйтера».

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Мадяр Бровди заявил, что Киев отслеживает пролет каждого дрона «Шахед», который залетает в страну со стороны Беларуси, и пригрозил Александру Лукашенко ответственностью за это. Свой пост он опубликовал во всех соцсетях.

«Минский гауляйтер Лукашеску! Мы фиксируем пролет каждого «Шахеда», который, воспользовавшись коридорами Беларуси, направляется в Украину, каждую твою фрикцию и шатание с военным оттенком. Ты можешь сколько угодно крутить усы на камеру и лгать своему народу о «нейтралитете», но твои конечности уже по самые плечи в кровавой юшке убийств гражданских украинцев. Трек следующий: коридор для убийц = соучастие = расплата», — добавил командующий.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия предпринимает новые попытки втянуть Беларусь в войну. Лукашенко, в частности, убеждают присоединиться к российским военным операциям по направлениям на юг и на север от территории Беларуси — либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО — именно с территории Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com