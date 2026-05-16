Дроны ВСУ атаковали один из крупнейших в России заводов по производству взрывчатки 2 16.05.2026, 12:18

Новые подробности удара по «Невинномысскому Азоту»

В результате ночного налета украинских беспилотников на Ставропольский край возник пожар на заводе «Невинномысский Азот» — одном из крупнейших в России производителей минеральных удобрений и химических веществ, используемых для изготовления взрывчатки. Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы, публикующие кадры от очевидцев, на которых видно зарево пожара, предположительно, в районе предприятия. Возгорание произошло «на участке крупнотоннажного производства аммиака, где расположен цех с печами первичного риформинга», утверждает Supernova.

О том, что пожар возник именно на «Невинномысском Азоте», также пишет Astra, которая ссылается на сообщения местных жителей и результаты анализа фото и видео с места происшествия. Издание отмечает, что это как минимум шестая атака ВСУ на предприятие с начала войны. Предыдущий удар имел место в ночь на 4 декабря 2025 года. Завод, принадлежащий крупнейшему российскому производителю удобрений «Еврохиму», выпускает аммиак, карбамид, меламин, аммиачную селитру, жидкие азотные удобрения, уксусную кислоту и винилацетат.

По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, «Невинномысский Азот» является «критическим элементом» российского ВПК. Завод ежегодно производит до 1 млн тонн аммиака и более 1 млн тонн аммиачной селитры, которые используются в изготовлении взрывчатки и артиллерийских снарядов. В свою очередь меламин, уксусная кислота, метанол и калийная селитра применяются для изготовления фугасных боеприпасов и реактивных зарядов. Продукция предприятия поставляется, в частности, на завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области.

Ночную атаку на Ставропольский край подтвердил губернатор региона Владимир Владимиров. Он утверждает, что средства ПВО «отразили налет вражеских БПЛА» под Невинномысском. Пострадавших и разрушений, по словам губернатора, нет.

По информации Минобороны РФ, за ночь силы ПВО и РЭБ перехватили 138 украинских дронов в 15 российских регионах, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Однако Ставрополье в сводке не упоминается.

