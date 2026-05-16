закрыть
16 мая 2026, суббота, 8:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны атаковали стратегический химзавод в Ставропольском крае РФ

  • 16.05.2026, 8:39
Дроны атаковали стратегический химзавод в Ставропольском крае РФ

Вспыхнул пожар.

В ночь на субботу, 16 мая, в Ставропольском крае РФ пожаловались на атаку беспилотников. Целью дронов в очередной раз стало одно из крупнейших предприятий химической промышленности России «Невинномысский Азот», сообщает OBOZ.UA.

После серии взрывов там вспыхнул пожар. Соответствующими кадрами россияне делились в сети, одновременно жалуясь на работу ПВО.

Они утверждали, что не прозвучало ни одного выстрела, и все БпЛА попали в цель.

Этот завод в Невинномысске входит в группу «ЕвроХим». Он специализируется на выпуске минеральных удобрений (аммиака, карбамида, аммиачной селитры) и является стратегическим объектом, поскольку его продукция используется в военных целях, в частности для производства взрывчатки и боеприпасов.

Напомним, что в 2025 году после украинской дроновой атаки химкомбинат «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае (РФ) остановил свою работу. Тогда удалось повредить антидроновую защиту предприятия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина