Дроны атаковали стратегический химзавод в Ставропольском крае РФ
- 16.05.2026, 8:39
Вспыхнул пожар.
В ночь на субботу, 16 мая, в Ставропольском крае РФ пожаловались на атаку беспилотников. Целью дронов в очередной раз стало одно из крупнейших предприятий химической промышленности России «Невинномысский Азот», сообщает OBOZ.UA.
После серии взрывов там вспыхнул пожар. Соответствующими кадрами россияне делились в сети, одновременно жалуясь на работу ПВО.
Они утверждали, что не прозвучало ни одного выстрела, и все БпЛА попали в цель.
Этот завод в Невинномысске входит в группу «ЕвроХим». Он специализируется на выпуске минеральных удобрений (аммиака, карбамида, аммиачной селитры) и является стратегическим объектом, поскольку его продукция используется в военных целях, в частности для производства взрывчатки и боеприпасов.
Напомним, что в 2025 году после украинской дроновой атаки химкомбинат «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае (РФ) остановил свою работу. Тогда удалось повредить антидроновую защиту предприятия.